〈南部〉恙蟲病確診41例 5年來最多

2017-10-08

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市今年恙蟲病確診病例已四十一例，為五年來最多，其中到柴山運動或參與搜救者多達十八人被感染，衛生局已在登山口設置警示牌及紅色布條，提醒登山客小心預防。

衛生局指出，恙蟲病主要在夏季流行，病例通報數從四月開始上升，七月到達高峰，九月或十月出現第二波流行；被咬部位通常在皮膚皺摺處，以及襪口、袖口、褲子鬆緊帶等縮緊處，還有鼠蹊部等隱密處。

恙蟲病潛伏期通常為九至十二天，患者會出現持續高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀；約發燒一週後，皮膚出現紅色斑狀丘疹，被叮咬處通常會出現無痛性焦痂。

衛生局強調，罹患恙蟲病未經治療者，死亡率高達六十％；經治療後的死亡率小於五％。衛生局提醒登山客及愛好到野外踏青者，務必穿著淺色長袖衣褲、長靴，皮膚裸露部位噴灑驅蟲劑，返家後儘快沐浴且換洗全部衣物。

衛生局指出，今年到九月已有四十一例，為五年來最多，其中有柴山活動史的多達十八例，光是九月就有八例，包括參與柴山搜救的兩名救難人員，所幸都已康復出院。

衛生局強調，恙蟲病是經由被帶有立克次體的恙蟎叮咬，恙蟎停留在草叢，伺機攀附到經過的動物或人類身上，所以行經草叢環境且未做好保護措施，可能遭恙蟎叮咬而感染。