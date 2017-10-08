〈南部〉萬人迓火獅 神尊光雕秀「水啦」

2017-10-08

左營萬年季登場 蓮潭光影璀璨

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄左營萬年季昨晚登場，今年首創亞洲最大北極玄天上帝光雕秀，配合震撼樂聲，頓時夜空與湖面渲染出絢爛光彩，蓮池潭面五光十色變化萬千，再現花開萬年的蓮潭風華。

邁入第十七年的「2017高雄左營萬年季」活動，昨天上午在蓮池潭畔的主舞台展開，「振宗藝術團」戰鼓開場後，進行「台客舞」初賽，今年依年齡區分為健康活力組、青春偶像組，初賽卅三組輪番上陣，精心規劃的舞步搭配創意道具，參賽隊伍使出渾身解數，舞力全開戰況激烈。

6分鐘光雕展演 民眾驚呼連連

昨天晚間七點，重頭戲萬人迓火獅人龍，從左營元帝廟移駕主舞台，圍觀人潮將不到一公里的街道，擠得水洩不通，聲勢浩大的廟宇隨行人員進場後，火獅經市長陳菊點睛開光，與蓮池潭環潭各廟宇主委、里長一同宣布，為期八天的左營萬年季正式登場。

晚間八點十五分，今年首度在萬年季登場的「彩色神尊光雕展演」也由市長陳菊啟動，配合震撼樂聲，璀璨奪目的光影在玄天上帝上變化萬千，還有蜿蜒巨龍在夜空光影盤踞，六分鐘的光雕展演，最後由玄天上帝散發光芒萬丈結尾，讓現場民眾驚呼連連。

主辦單位表示，萬年季活動期間（七日至十四日）每日晚間八時於環潭路都會有湖映光影秀，震撼的「花開萬年」音樂演奏下，期待喚醒許多人對蓮池潭的深刻記憶。

昨天主舞台還有藝人芒果公主喬幼、蔡佳麟與黑天鵝國樂團精彩演出，吸引大批觀眾同歡，為八天的萬年季活動拉開序幕。

刺激的攻炮城活動，十二日為團體組初賽與個人賽、十三日是團體組決賽與個人賽。