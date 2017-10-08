〈台北都會〉國慶大會交管 今起連3天

2017-10-08

〔記者黃建豪／台北報導〕雙十連假中，總統府將舉辦國慶大會、國慶花車嘉年華、國慶酒會等活動，台北市從十月八日起至十月十日，分別有不同範圍的道路交通管制，範圍包括桃源街、博愛路、公園路、愛國西路、忠孝西路等，提醒用路人留意。

8日預演 上午11時起交管

警察局交通大隊指出，八日總統府前將舉辦國慶大會預演，當天上午十一點至下午五點（視情況提前或延後），桃源街、博愛路以東，公園路以西，永綏街、忠孝西路、襄陽路以南，愛國西路以北的所圍區域，禁止車輛通行；中華路與寶慶路口、中華路與長沙街口、中華路與貴陽街口、重慶南路與南海路口，將提前設置管制點。

國慶大會的道路管制分兩階段進行，第一階段管制時間為十月九日晚間十點至十日下午一點，管制桃源街、博愛路以東，公園路、中山南路以西，衡陽路、凱達格蘭大道以南，貴陽街、愛國西路、重慶南路二段七巷、湖口街、凱達格蘭大道以北的所圍區域。

第二階段管制時間為十月十日凌晨零點至下午一點，管制中華路、博愛路以東，林森南路、杭州南路、羅斯福路以西，武昌街、忠孝西路、襄陽路、徐州路、信義路、常德街以南，廣州街、南海路、愛國東路以北所圍區域。

另外，十月十日中午十二點至下午三點的國慶花車嘉年華遊行，行經延平南路、衡陽路、博愛路至北門，將管制重慶南路以西、中華路以東、忠孝西路以南及愛國西路以北所圍範圍，建議用路人南北向可改行中華路及金山南路，東西向可改行市民大道、忠孝西路、南海路及和平西路。

國慶酒會部分，從十月十日下午五時半至晚間八時，管制區域重慶南路以東，寶慶路、襄陽路、常德街以南，中山南路以西，愛國西路以北範圍。