〈台北都會〉台北「白晝之夜」登場 「藝」遊公館商圈

2017-10-08

〔記者周彥妤、沈佩瑤／台北報導〕耗資近千萬元的二○一七白晝之夜，昨晚由台北市長柯文哲率領群眾踩街熱鬧登場，遊行隊伍浩浩蕩蕩走出台大校門，羅斯福路一帶擺設五花八門的裝置藝術，吸引大批民眾圍觀；但搶救俞大維故居團體突然現身人群，表達保留故居訴求並欲向市長遞交陳情信，場面一陣騷動。

去年白晝之夜在台北西區首次登場，今年移師台大公館商圈。柯昨致詞表示，去年聽聞廿萬人參加，當下反應是「台北人有那麼無聊嗎？」期望今年人數超過去年。

今年初杜鵑花季在公館商圈「盛開」，白晝之夜也在此，媒體提問是否為了回饋母校？柯說，「只是剛好，哪有什麼？」杜鵑花本來就是台大的校花，白晝之夜是刻意移到台大來，因為從台大到客家文化園區，形成一條軸線。

文資團體抗議引騷動

昨晚柯文哲率領群眾行經椰林大道時，搶救俞大維故居團體現身人群，抗議北市文化局病入膏肓，呼籲全面檢討文化政策，引發不小騷動。而原先文化局規劃柯沿路與舞者互動，但公館商圈逛街人潮過多，加上文資團體到場抗議，造成現場秩序大亂。

幾經周旋，隊伍走出台大校門踏上羅斯福路，最終抵達台電大樓，象徵為十二小時的展演揭開序幕。柯見到熊讚說，「你不是在美國嗎？」接著一同進入台電大樓，欣賞由義大利藝術家打造的「夜光魔毯」廣場。

白晝之夜今年串聯台大、溫羅汀街區及客家文化園區三大場域，全程兩公里，分為「椰林電光寶藏」、「溫羅汀獨立寶藏」及「跨文化尋夢寶藏」三大主題展區。

不過記者昨晚實地檢視發現，今年展覽路程縮水，從去年四公里減為兩公里；展覽作品及活動演出加總，去年七十多件增加到今年百件，，各式藝術展演卯足全力吸引目光，但有幾件與去年相同，包含「金光閃閃舞台車」、「Cycling Wheel- The Orchestra」、「白傘計畫」及「金光羅伯特」等。

此外，卅處響應場館跟去年一樣佔了三分之一，政府機關就總統府，其他都是文化場館或機構，有些甚至不過十二點，至多延長到凌晨，開放到隔天早上六點只有台大博物館群校史、人類植物三館、台北市藝文推廣處、台北國際藝術村及寶藏巖。

記者也發現，二○一七白晝之夜原編列八九○萬元預算，但根據政府電子採購網顯示，在九月廿一日活動倒數十六天，文化局為廠商追加一六六萬元。

文化局藝術發展科長郭佩瑜解釋，該筆追加費用出自第二階段表演活動及夜間藝術裝置各增加十一處及十三處，先前廠商追減金額一六三萬八四五○元。追加減算下來，實際僅追加二萬一五五○元，原契約金額八九○萬元，總價為八九二萬一五五○元。