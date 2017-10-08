〈台北都會〉土城擬建捷運機廠 地主怨北市府賤價收購

取地後若蓋豪宅、商辦 批圖利財團
〔記者賴筱桐、黃建豪／綜合報導〕台北市政府捷運工程局主辦的「萬大—中和—樹林線」捷運工程，擬在土城區金城路三段與延壽路一帶興建捷運機廠，預計取得十一．八公頃土地，但地主抱怨說，該土地屬精華地段，捷運局卻以賤價徵收，未來再興建豪宅及商辦大樓，有圖利財團之嫌，憂心淪為新店美河市的翻版，一百多位居民組成自救會，將向台北市政府抗議。
北市捷運局：估價已採取最高標準
對此，台北市捷運工程局主任秘書王偉表示，土城區金城機廠的土地徵收，已委託三家民間估價業者共撰寫六本報告書，並取最高的估價來跟地主磋商，已充分反映該地段的真實價格，絕未賤價徵收或圖利財團，但表示會再和地主溝通、協調。
未變更地目前 八成為農業、保護區
「捷運萬大線金城機廠地主權益自救會」會長江鴻壽指出，這塊預定地原本有八成是農業區、保護區，現況多是出租當廠房或停車場（並無實際耕種之實），去年都市計畫變更為捷運開發區，台北市府今年進行協議價購時，竟用變更之前（保護區、農業區）的土地使用分區計價，保護區平均每坪僅三萬元、農業區平均每坪九萬元。他表示，若對照鄰近地區（住宅區、商業區）成交的實價登錄資料，每坪有十四萬到十六萬元不等，非常不公平。
地主不滿 竟拿新店保護區作比較
江鴻壽質疑說，台北市捷運局宣稱以市價徵收（按徵收當期的市場價格），但找來的三家估價公司，卻拿新店直潭水源水質保護區的地段作比較，估出來的市價當然遠低於市場行情，令人難以信服，政府擺明是「強搶民地」。
江鴻壽表示，台北市府和地主協議價購的期限到十月十八日止，之後將啟動徵收程序，若捷運局堅持蠻幹、強搶民地，地主將群起抗議。
地主黃鏗表示，他有七百多坪土地即將被徵收，包含一間合法農舍，農舍拆遷補償金僅五百多萬元，還不夠買市區一戶公寓，痛批北市府太鴨霸；地主廖谷川也說，家族世居在此超過百年，早期房子淹水毀壞，經過翻修整理卻被捷運局認定違建，一毛補償金都不給，未來一家八口恐流落街頭。
議員質疑北市賤價徵地 不公不義
市議員林金結表示，台北市捷運局想賤價徵收民地，等捷運系統建設完成後，未來會開發成商辦大樓及高級住宅，地價、房價都水漲船高，建商從中牟利，地主卻只能領取不公平的土地徵收補償金，全案宛如新店美河市翻版，不公不義。
新北市府將協調 兩造購地爭議
新北市政府捷運工程局局長趙紹廉指出，十一．八公頃的金城機廠預定地，在一○五年六月變更為捷運開發區，估算全區土地公告現值約每平方公尺四萬八千九百元（每坪約十六．一萬元），總價約五十七．七億元，但個別土地會因原本使用分區不同而出現價格差異，將協助居民和台北市政府溝通。