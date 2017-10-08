〈北部〉全運會聖火傳遞 從蘇花改起跑

2017-10-08

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕全國運動會聖火昨天從宜蘭縣政府出發傳遞，將繞行全國廿二個縣市，預計十八日返回宜蘭，廿一日在全運會開幕典禮中點燃大會聖火，揭開各項競賽序幕。

全運會聖火將分成本島、外島、宜蘭縣境等三條路線各自傳遞，宜蘭縣境首站抵達宜蘭市丟丟噹廣場，再轉往其他鄉鎮，本島路線從蘇花改起跑南下，依順時針繞行，外島路線今天起陸續前往金門、連江及澎湖縣。

宜蘭縣境聖火隊由宜蘭市復興國中田徑隊女選手，從縣府出發跑到丟丟噹廣場，傳遞給宜蘭高商田徑隊選手，雖然下著雨，選手們風雨無阻，繞行宜蘭市舊城區四個舊城門，市長江聰淵、立委陳歐珀到場為聖火隊加油打氣。

本島聖火隊行經尚未通車的蘇花改蘇澳到東澳段，選手從代理縣長吳澤成手中接過聖火後，沿著白米高架橋、東澳隧道、東岳隧道往花蓮方向挺進，將以十二天時間繞完全島回到宜蘭。

迎賓門像靈堂？ 員山公所改紅色

另外，員山鄉公所在員山鄉與宜蘭市交界處設置全運會大型迎賓門，上面印有大會吉祥物古弟圖案，卻被網友批評迎賓門造型像靈堂，在網路上引起討論。

員山鄉長江永和昨會勘全運會迎賓門，他認為，迎賓門像什麼，每個人的審美觀不同，尊重大家看法，鄉公所願從善如流，改為較為喜氣的紅色，並修正橫樑形狀。