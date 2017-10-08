〈北部〉連假首日行車順 蘇花中午湧車潮

2017-10-08

〔記者王峻祺／花蓮報導〕連假首日花蓮湧車潮，「和平至崇德」、「太魯閣口至天祥」及「七星潭風景區」等地出現大量車流，警方加派警力設置反光錐、連桿，市區金三角路段限制迴轉，避免交通動線打結；花蓮著名遊樂園昨也有逾三千人次入園，業者預估明、後兩天遊客可破萬。

花蓮台九線、台十一線昨交通順暢，車速維持在時速六十公里，警方預估今日有另一波南下車潮，新城警分局交通組長黃榕仙說，推估今年雙十連假車潮將比中秋假期多，昨連假首日，蘇花公路中午過後車流量才明顯增加，截至晚間，整體車況大致良好，無重大違規案件。

花蓮市警方針對「花蓮火車站」、「市區商圈」進行車潮分流，減少用路人突然轉彎及雙黃線迴轉，另在金三角路段視車流狀況機動調整交通錐及橫桿，提升中正路、中山路及重慶路部分路段行車速度。

花蓮監理站因應連假實施遊覽車安全稽查任務，結合花蓮縣警察局交通隊組成「監警聯合稽查小組」，前往台九縣一七七．三公里板下段設置機動攔檢稽查崗，針對遊覽車實施各項安全檢查，包括駕駛人資格、乘坐人數及車體各項安全檢測。

此外，各大飯店旅宿住房率約有六成，知名遊樂園昨也有逾三千遊客入園，與平時周休二日差不多，園方預估明、後兩天的住房率可突破九成，加上今年針對十二歲以下遊客推出遊園闖關活動，並邀教師免費入園，四天連假遊園人數可望上看萬人。