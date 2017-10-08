〈北部〉太魯閣燕子口落石 步道封10天刷坡

2017-10-08

〔記者王峻祺／花蓮報導〕國慶連假首日，知名太魯閣國家公園燕子口步道驚傳落石意外，嚇壞不少入園遊客，太魯閣國家公園管理處昨早獲報，立即封閉步道，並從今天起連續封閉十天，提前進行刷坡工程，民眾連假確定無法遊賞燕子口美景了。

花蓮近日多雨，太魯閣國家公園燕子口步道入口往西約三百五十公尺處，昨早發生小規模土石坍方，零星石塊自百公尺高的岩盤掉落，太管處緊急封閉道路，因山區偶有間歇雨勢，立即禁止遊客進入，並派員勘查整條步道岩壁情形。

太管處副處長張登文說，原預計國慶連假後要進行燕子口步道刷坡工程，因發生落石意外，為顧及遊客安全，提前於今天開始進行為期十天的刷坡工程，施工期間燕子口暫不對外開放。

他強調，連假期間太魯閣預估每日平均有上千人入園，目前人潮已陸續湧入園區，因近日雨勢忽大忽小，呼籲民眾仍需注意落石，切勿在有落石警告標誌附近逗留，園內也有規劃完善的停車場，駕駛應遵守交通規則，避免恣意停靠路邊，影響整體遊憩動線。

太管處指出，燕子口步道遊客眾多且適逢雙十連假，出現落石現象不敢輕忽，目前燕子口暫定封閉到十七日，建議民眾這段期間可轉往其他步道、景點親近自然，距離燕子口不遠處的布洛灣遊憩區，也是一處景色優美又兼具自然與人文的特色休憩區域。