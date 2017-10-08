〈北部〉公園完工半年 雜草攻佔步道

2017-10-08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所在苗栗市聯大路、台十三線路口一角，建置「見龍在田」立體龍形公共藝術，並把周邊近三公頃腹地，打造為景觀休閒公園，鋪設步道串連；但完工半年餘，步道、休憩涼亭已被雜草攻佔，讓人難以親近、使用。市公所表示，將儘速派員整理，維護休憩民眾通行便利與安全。

火旁龍是苗栗市元宵特色傳統習俗，也讓苗栗市有「龍城」美名，公所在各主要出入道路建置立體龍形公共藝術。國立聯合大學與市公所合作，提供聯大路、台十三線路口西北隅近三公頃的校地，配合地方特色開發。

市公所一期在路口設立一座立體龍形公共藝術「見龍在田」；第二期則進行景觀休閒公園興建，公所在公園內設有大小型停車格，並有長約五百公尺的環狀步道，可俯瞰苗栗市區及遠眺群山，並串連周邊松園社區、高苗里活動中心，於今年三月間完工。但有市民發現，近來步道、休憩涼亭已被雜草攻佔，讓人難以親近，雖不至於不能通行，但也得提心吊膽，隨時留意兩旁草叢動靜，提防蛇類出沒。

市公所表示，公園路燈管理所人員定期前往整理維護，但市內公園數量不少，受限人力調度，加上野草生長迅速，無法面面俱到；二坪景觀休閒公園，約一個月前才進行除草，將儘速派員整理，維護休憩民眾通行便利與安全。