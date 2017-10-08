〈北部〉國內外藝術團隊 尬創意踩街

2017-10-08

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣客家花鼓藝術節，昨天下午在新瓦屋客家文化保存區熱鬧登場，二十個國內、外表演團體組成的「花啦嗶啵─創意踩街嘉年華」隊伍在周邊街道遊行時，沿途受到民眾熱情歡迎，為國慶連假首日的竹北市區帶來歡樂氣氛。

「這就是結合在地、接軌國際。」新竹縣長邱鏡淳在開幕式中介紹來自日本的青森囃子團、高知YOSAKOI舞蹈團以及來自巴布亞紐幾內亞的南太平洋群島文化表演藝術團，感謝他們遠道而來參與新竹縣的文化盛事，為富有客家常民特色的花鼓表演，增添不少異國風情。

昨天是國慶連假第一天，新瓦屋客家文化保存區周邊湧入觀賞踩街表演的民眾，熱情鼓掌歡呼，表演者也大方擺出動人姿勢與他們合照，互動氣氛熱絡。

新竹縣政府文化局長張宜真說，竹北市的新瓦屋聚落是全國第一個客家文化保存區，如今已成為竹北市東區最重要的藝文據點，昨天中午開始，當地就有十三好市集、青農市集、古風車巷弄市集、草地文化音樂季等活動為花鼓節暖身，下午的「花啦嗶啵─創意踩街嘉年華」吸引不少人潮，晚間的客家新曲獎頒獎典禮和「鼓聚藝堂」歌舞樂戲大匯演，被盛讚為一場多元豐富的藝術饗宴。

張宜真說，源起於新瓦屋聚落的新竹縣花鼓表演活動，展現了客家常民文化中滑稽、逆向的丑角意識與審美特質，穿花衫、拿花傘、走花步、打花鼓、男扮女裝、花臉裝扮丑角等表演都相當逗趣，是深具特色的台灣客家表演藝術。