〈北部〉竹市客雅溪治理 環保人士憂水鳥生態

2017-10-08

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市客雅溪防洪治理工程，目前進行第九期環境營造改善工程發包作業，總經費一點五億元，將從中山橋往印順橋方向施作近五百公尺護岸，環保人士憂心影響水鳥生態，要求環評。

市府：調查追蹤 保留原始棲地生態

市府工務處副處長曾嘉文說， 從過去防洪治理工程完成後，水鳥生態又恢復棲息的情況來看，對整體的環境生態影響不大，雖無需環評，但會協請環保局調查追蹤，保留原始棲地生態。

有環保人士表示，客雅溪這項工程恐破壞水鳥生態，讓水鳥不再棲息此處，印順橋兩側的住家不少，也可能危及住家安全。

客雅溪管轄單位經濟部水利署第二河川局副局長吳益裕說，客雅溪全長約十二公里，這幾年陸續完成近七公里的水利工程，降低洪水暴雨的威脅，也讓河川生態更趨穩定，並增加河岸步道供民眾休閒。

吳益裕說，第九期工程委由新竹市政府工務處代辦，兼具防洪及生態景觀功能，從過去已完成工程的天公壇附近河段觀察水鳥回歸的情況，對環境生態的影響應不大。

吳益裕說，已開過多次協調會，未來靠近河岸兩側住戶的區段，會採懸臂式工法施工，降低對住家安全的影響。

曾嘉文說，因兩側緊鄰的住家較多，工法上較複雜，施工有一定難度，承包商的投標意願不高，已流標兩次，目前正進行第三次上網發包作業，如果順利，應可在十月底完成發包。

  • 經濟部水利署第二河川局委由新竹市府工務處代辦的客雅溪中山橋到印順橋的環境營造改善工程，有環保人士擔心水鳥生態受到影響，同時兩側住家相當多，住家安全也應考量。（記者洪美秀攝）

    經濟部水利署第二河川局委由新竹市府工務處代辦的客雅溪中山橋到印順橋的環境營造改善工程，有環保人士擔心水鳥生態受到影響，同時兩側住家相當多，住家安全也應考量。（記者洪美秀攝）