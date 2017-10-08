〈北部〉竹市客雅溪治理 環保人士憂水鳥生態

2017-10-08

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市客雅溪防洪治理工程，目前進行第九期環境營造改善工程發包作業，總經費一點五億元，將從中山橋往印順橋方向施作近五百公尺護岸，環保人士憂心影響水鳥生態，要求環評。

市府：調查追蹤 保留原始棲地生態

市府工務處副處長曾嘉文說， 從過去防洪治理工程完成後，水鳥生態又恢復棲息的情況來看，對整體的環境生態影響不大，雖無需環評，但會協請環保局調查追蹤，保留原始棲地生態。

有環保人士表示，客雅溪這項工程恐破壞水鳥生態，讓水鳥不再棲息此處，印順橋兩側的住家不少，也可能危及住家安全。

客雅溪管轄單位經濟部水利署第二河川局副局長吳益裕說，客雅溪全長約十二公里，這幾年陸續完成近七公里的水利工程，降低洪水暴雨的威脅，也讓河川生態更趨穩定，並增加河岸步道供民眾休閒。

吳益裕說，第九期工程委由新竹市政府工務處代辦，兼具防洪及生態景觀功能，從過去已完成工程的天公壇附近河段觀察水鳥回歸的情況，對環境生態的影響應不大。

吳益裕說，已開過多次協調會，未來靠近河岸兩側住戶的區段，會採懸臂式工法施工，降低對住家安全的影響。

曾嘉文說，因兩側緊鄰的住家較多，工法上較複雜，施工有一定難度，承包商的投標意願不高，已流標兩次，目前正進行第三次上網發包作業，如果順利，應可在十月底完成發包。