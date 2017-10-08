〈北部〉五峰清泉溫泉會館 趕在12月開放

2017-10-08

歇業近8年 本月公告上網招標

〔記者廖雪茹／五峰報導〕天氣逐漸轉涼，時序已進入秋冬季節，新竹縣五峰鄉歇業近八年的清泉溫泉會館仍未開張，遊客興嘆！五峰鄉代理鄉長江長彬表示，這個月確定要公告上網招標，希望委外經營團隊加快腳步整理後，十二月初可以局部先開放體驗。

日治時期開發的「清泉溫泉」，早年為日警專用，昔稱「井上溫泉」，以「溫泉試浴」美譽名列新竹八景，擁有數個湧泉口，泉溫約攝氏四十八度，水質清澈，是無色無味弱鹼性碳酸泉。

「清泉溫泉」原由公所委外經營，九十九年合約到期後，公所向原民會出十多項工程方案爭取補助；其中原有的溫泉會館建物老舊，原擬辦理整修，後來卻發現，由於九十二年艾莉風災，溫泉區已被列為土石流潛勢溪流範圍和保護區，限制開發，會館必須打掉重建。

鄉公所說，重新提案的「清泉溫泉大眾浴室興建工程」，歷經幾次流標，計畫申請展延，在一○四年三月開工，原訂同年八月結案，又因變更設計、氣候等因素，延至去年五月完工、驗收，七月取得使用執照。

擬降權利金及延長委外期限

江長彬表示，有廠商反映清泉溫泉會館的固定權利金每年一百八十九萬元（約工程造價五％）太高，經營期五年太短，一接手就得斥資八百到一千萬元裝修，恐經營困難，因此公所正與顧問公司研議修改契約內容，降低或改為浮動權利金及延長委外期限的可能性。

江長彬說，張學良兩岸三館年會預計十二月初登場，公所正加快行政作業，爭取溫泉會館在這個月順利標出後，讓廠商有時間先做初步整理，可以局部提供體驗，行銷台灣的優質溫泉。

至於鄉民建議溫泉應由在地社團或合作社經營，江長彬說，經營溫泉需要資金和專業團隊，但他強調，委外經營除要求優先雇用鄉民，相關收益也將用於鄉內社會福利、農業輔導等事項，回饋地方。