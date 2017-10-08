〈北部〉《鶯歌爆群聚感染、桃園10里緊張》防登革熱傳播 12區動員清孳生源

2017-10-08

10里百餘志工 清積水容器

〔記者謝武雄／桃園報導〕新北市鶯歌區本土登革熱群聚案，截至上週為止，已有三例確診個案。桃園市政府衛生局表示，根據疫調發現，其中有兩例曾至桃園市活動，因新北市鶯歌區與桃園市交界，兩地居民互動頻繁，為防範疫情傳播、擴散，衛生局結合環保局號召交界處十里里長及一百多名志工、清潔隊員，昨天一起動手清潔社區環境，特別鎖定家中、戶外孳生源。

4天連假 動員近萬人次清理

桃園市與新北市鶯歌區交界的十個里，分別為桃園區大林里、大豐里、雲林里、建國里，八德區大明里、大仁里、大發里、大安里及龜山區福源里、山頂里，從昨天早上八點開始，總計查訪一○七五家戶、清除一六九個積水容器；另，國慶四天連假期間，桃園市十二區（不含復興區）環保志工，預計動員二百隊次、約九二一六人次，參與社區環境衛生清潔工作，加強病媒蚊孳生源清除。

衛生局長蔡紫君表示，國慶連假可能會有短暫陣雨，天氣悶熱、又逢下雨，容器易積水孳生病媒蚊，為降低登革熱傳播風險，選在國慶連假第一天動員十里志工進行清潔工作，最重要的是清除積水容器，清除孳生源才能有效防治登革熱，呼籲民眾自行檢視家中是否有積水容器堆積，隨時落實「巡、倒、清、刷」等防疫動作，才能徹底達到防疫效果。

蔡紫君表示，民眾若出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等症狀，應儘速就醫並主動告知醫師旅遊史及接觸史，如對登革熱防治有任何疑問，可撥打防疫專線0800-033-355。