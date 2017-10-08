〈北部〉國道3號大溪→龍潭 國慶連假首日就塞

2017-10-08

昨上午9時許 南下平均時速20公里

〔記者周敏鴻／桃園報導〕昨天是國慶日連續四天假期首日，國道湧現大批南下返鄉車潮，桃園市內國道一號楊梅路段及國道三號大溪、龍潭路段塞得最嚴重，平均時速一度約廿公里，用路人叫苦連天，大呼「返鄉路迢迢！」

國慶連假期間，交通部國道高速公路局並未在國道一號、三號實施高乘載管制，而是推出新措施，分別於七日下午兩點到晚間七點、十日上午六點到上午十一點，採通行費七折收費，盼鼓勵用路人利用離峰時間行走高速公路，從首日行車狀況來看，並未達到預期分流的效果。

離峰7折收費破功 用路人怨還是塞

許多用路人抱怨，國道交通疏導措施效果有限，桃園市內的國道三號大溪、龍潭路段，昨天一早開始壅塞，上午九點多，車行平均時速甚至只有廿多公里，一整天壅塞的龍潭往關西方向車流，直到接近傍晚才逐漸恢復正常。趕著回台南的陳姓用路人忍不住抱怨，他配合新措施、選在下午三點左右，才從大溪交流道進入國道三號南下路段，結果還是遇到塞車車潮，浪費許多時間。

國道一號楊梅區路段昨天上午雖然車行順暢，但受到湖口路段壅塞影響，近午開始出現壅塞。用路人說，該路段平均時速一度降到卅公里左右，直到下午三點多才恢復正常。

依國道高速公路局公布的易壅塞路段，與桃園市相關的包括國道一號湖口到新竹南向路段、國道三號土城到關西路段，預料於十日連續假期最後一天，可能再度出現壅塞。警方建議，想要走國道一號的用路人，可改走省道一號替代道路，想走國道三號的可改走省道三號，以避開車潮。

各景點人、車潮 警方估今午後湧現

至於桃園市重要景點包括大溪老城區、石門水庫、小人國主題樂園等地，昨天並未湧現觀光人潮。警方研判，連假首日，民眾多在趕路返鄉或等待親人返家，預料今天中午以後，各景點周邊就會湧現人、車潮，呼籲用路人配合警方指揮、疏導，以免塞車，開心出遊卻惹來一肚子火氣。