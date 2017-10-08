〈中部〉鼓勵身障者走入社區 烏日添據點

2017-10-08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為鼓勵身障者及照顧者都能走入社區，獲得更多協助，社會局在全市設了六個雙老據點、卅四個身障據點，近日將於烏日再設身障據點，讓更多身障者走入社區。

全市身障者逾12萬人 已設34據點

社會局去年將前省教育廳大樓進行活化，變身為社會福利園區，內設雙老據點、身障據點及長青學苑、家庭福利服務中心等，不但成為身障者及照顧者的活動據點，也成為附近老人活動的場所。

台中市身障者約十二萬多人，每年約增加兩至三千人，為鼓勵身障者走入社區，社會局設了卅四個身障據點，近日將於烏日再設一個身障據點；雙老據點有六處，分別設在東區、北區、南屯、清水、豐原及霧峰。

社會局昨在社會福利園區舉行「廳厝興故事‧活立阿罩霧」，現場有闖關遊戲、創意市集、成果展示，另安排中心樂活補給站、雙老家庭關懷據點學員、關懷據點身障者、長青學苑長者作品，相當多元。

為了鼓勵身障者，昨天活動還安排楊正宇、周玉茹、許世皇、張至鎮、高淑專五位身心障礙者同儕支持員分享自己生命的故事。

其中，楊正宇因母親工作太累，在懷他七個月大時高燒昏倒，他因缺氧太久而成為腦性麻痺患者。楊正宇表示，本以為自己要被照顧一輩子，但在十九歲那年遇到一位朋友，帶他一起學習電腦、將他拉進他們的圈子，那是他第一次跟朋友互動。