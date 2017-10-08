〈中部〉雙十晚會台體大登場 明周邊交管

2017-10-08

〔記者許國楨／台中報導〕今年雙十國慶晚會，將於九日晚間七點在台中台灣體育運動大學（簡稱台體大）田徑場登場，預估有將近兩萬五千人次的僑胞、貴賓及民眾共襄盛舉，為使民眾能安全、快樂地參與盛會並保持交通順暢，第二警分局昨提供交通資訊給民眾參考，並鼓勵民眾踴躍搭乘公共交通運輸，減少交通壅塞。

第一階段：九日八時至廿四時，雙十路（錦中街至精武路段）、錦南街（三民路至雙十路段）、力行路（雙十路至進德北路段）、電台街（雙十路至進德北路段）、進德北路（進化路三○三巷至進德北路四十三巷段）道路兩側人行道及汽車收費停車格禁止停車。

第二階段：九日十六時至廿四時，雙十路（錦中街至精武路段）、錦南街（三民路至雙十路段）、力行路（雙十路至進化路段）、力行路二四一巷、錦新街（三民路至雙十路段）、育才北路（三民路至雙十路段）、育才街（三民路至雙十路段）、一中街（錦新街至精武路段）、太平路（三民路至雙十路段）、水源街（電台街至精武路段）、育才南街（一中街至雙十路段）、尊賢街（育才街至太平路段）、進德北路四十三巷、錦中街（三民路至雙十路段）、進德北路（興進路至精武路段）、電台街（雙十路至進德北路段）。

周邊停車場配置：汽車方面，福音停車場（一八○個車位）、自由停車場（三六八個車位）、台中公園地下停車場（四二○個車位）、中華停車場（二二二個車位）、干城立體停車場（四七三個車位）、新興停車場（一九一個車位）、一中停車場（五十個車位）。

機車方面，興進路段、進化路力行國小旁、進德北路雙十國中旁、精武路中興堂、國立圖書館前、公園路段、五權路段、中華路段、福音停車場、台中公園地下停車場、中華停車場、富榮街路外停車場。