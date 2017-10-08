〈中部〉《員林傳募款蟑螂？》網路愛心募款糾紛 各說各話

2017-10-08

男嬰臍纏頸 病危氣切

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名媽媽一年前產子發生臍纏頸，男嬰病危氣切急救，有熱心好友發起「網路集氣」，後來又延伸出多個募集愛心Line群組，網友熱心捐錢和物資，一名馮婦自願代為收款、送物資給媽媽，如今卻被網友指控她把網友的善款「私吞」，昨天網友和媽媽出面，希望馮婦清楚交徒捐款金額和公佈帳冊比對，否則將提起詐欺告訴。

網友集氣 捐錢捐物資

縣議員曹嘉豪昨天召開記者會，他說，近日有不少民眾向他陳情，指稱「員林出現愛心募款蟑螂」，專門假藉公益之名，向民眾募款，經他追查，發現是一名戶藉在南投縣專賣髮飾的馮姓女子，一年前在網路上見孩子病危，網友熱心集氣，主動出面為媽媽及孩子募集物資，後來有人捐贈善款，馮婦專門到府收善款和物資，再轉送到媽媽手中。

遭疑私吞 代收人否認

出席的陳姓女網友說，他捐了一台價值六萬元的精油機和精油，媽媽卻沒收到，後來又傳出馮婦出面替家扶買愛心蠟筆，要大家認購，馮婦聲稱家扶會給大家收據，但從4月至今已經半年，大家都未收到收據，大家才覺得「可能愛騙上當」。

但馮婦表示，她絕對沒有私吞善款，每一筆捐款她都有登錄，絕對經得起考驗，至於愛心蠟筆，是她認同家扶的善舉，一次買一千五百盒，目的是希望大家來認購，後來發現無法一一開發票，因而會把善款退還。