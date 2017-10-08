〈中部〉八卦山天空步道 連假首日遊客冷清

2017-10-08

失去新鮮感 人潮退燒

〔記者張聰秋／彰化報導〕四天雙十連假吸引民眾出外旅遊，但八卦山大佛風景區的天空步道在新鮮感消失下，人潮卻是急遽退燒，昨天遊客稀稀落落，不少原在天空步道區出入口賣冷飯和冰淇淋的攤販，為求生存只好「轉移陣地」，全都擠到大佛前廣場。有攤販說，國內天空步道景太多了，同質性高遊客嘗鮮過後，再回遊意願低。

去年七月間開幕的彰化市八卦山天空步道，前半年創下每日逾四萬人次、三個月百萬人潮的記錄，當時大量遊覽車和汽機車潮衍生塞車亂象，讓當地居民頭痛、詬病，只是風光沒幾個月遊客開始遞減，今年五月南投縣清境農場的天空步道開幕，八卦山天空步道遊客直線下滑、遊覽車銳減，平日，清晨、黃昏時段，大都是當地居民前往運動，到了假日，鄰近鄉鎮民眾或外勞到此遊玩，稍稍維持人氣。

半天賣400元 攤商叫苦

賣冷飲的蕭姓婦人說，天空步道去年開幕爆紅，遊客絡繹不絕，生意很好做，一日營業額二、三○○○元，今年農曆年後，生意明顯變差，現在假日單日做不到一○○○元營業額。昨天連假首日，蕭姓婦人一早八點未到就到大佛九龍池廣場前擺攤，一個上午收入不到四○○元，換算時薪計算，比計時工讀生的時薪還少。

也有原本在天空步道出入口，靠近國立彰化生活美學館做冰淇淋的餐車，業者觀察步道出入口集結不到人氣，只好轉移陣地搶進九龍池，可是一天下來，營業額慘淡，收入不及去年風光期的一半。

對此，彰化縣政府城市暨觀光發展處長馬英傑表示，八卦山是彰化最大的公園，晨昏天氣好時，當居民把該步道當成健行運動路線，享受林木芬多精，遠眺彰化市城市之美景，步道旁還有大佛寺、卦山文創市集、文學步道及賴和詩牆等景點，未來會持續規劃小旅行或生態導覽，創造遊客舊地重遊的誘因。