〈中部〉南投世界茶博會 「茶佐餐」驚艷登場

2017-10-08

引進西餐概念 推向國際

〔記者陳鳳麗／南投報導〕第八屆南投世界茶業博覽會，昨日在中興新村開幕，展開連續九天的活動，今年新推出「茶佐餐」，希望引進西餐「酒佐餐」概念，把台灣茶推向國際餐桌上。首日由日月潭雲品酒店打頭陣，十二道義式餐點搭配四種台灣茶，茶人饕客品嘗後都很驚艷。

南投茶博會昨日起展開九天的活動，今年場地範圍縮小，刪除虎山農場的區域，活動都在中興會堂、會堂廣場、青少年活動中心、中興大操場一帶，昨日是國慶日連假首日，遊客雖不少，但人數還未達高峰，預估今、明兩天會有較多人潮。

今年茶博最新的活動，是由講茶學院主辦的「茶佐餐」，有雲品酒店、米樹南法莊園和福美飯店輪流上菜，雲品打頭陣，昨推出十二道義式餐點佐四種台灣茶。

講茶學院創辦人湯家鴻表示，西式料理要佐酒，台灣茶要打入國際，也應有「茶佐餐」的做法，讓大家養成吃料理佐茶的習慣，更學會搭配，就會變成一種台灣飲食文化。

12道義式餐點 佐4種茶

對烏龍茶和紅茶十分在行的茶改場魚池分場長黃正宗，應邀品嘗，其太座在一旁「考試」，要他嘗一種餐點就要回答應佐哪一種茶，讓他大呼「緊張」。

黃正宗說，「茶佐餐」是把台灣茶推向國際的一種很好的方式，建議輕發酵和輕焙火茶，適合搭口味較清淡的餐點，重發酵和重焙火就要搭口味較重、較鹹或肉類餐點。像藍莓乳酪佐輕發酵重焙火的「武湯」就很對味。

茶湯濃淡口感 增添食韻

湯家鴻則說，昨日的十二道義式餐點佐四種茶，依清淡濃郁、焙火輕重依序是輕發酵輕焙火的「金萱」、輕發酵重焙火的「武湯」、重發酵重焙火的「蜜香重火」、全發酵無焙火的「日月潭紅玉」，搭配不同口味餐點，茶湯會激發食物的特色，兩者相輔相成，更有韻味。