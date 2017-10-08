〈中部〉大埤西鎮阿公阿嬤組防汛隊 守護家園

2017-10-08

〔記者黃淑莉／雲林報導〕「淹水是天作代」（台語，意指淹水是老天做的決定）做好準備攏免驚。大埤鄉西鎮水患自主防汛守護隊一群阿公、阿嬤遇大雨時變社區守護者，分工合作協助警戒、疏散、引導及收容，淹水時全村村民不會手忙腳亂，損失也降到最低。

低漥地常淹水 平常心面對水患

西鎮村地勢低漥，周圍有虎尾溪、北港溪、三疊溪及興安大排等匯流處，每遇大雨社區即淹水，幾年來村民樂觀團結以「與水共處」的精神，扭轉了環境條件上的劣勢，把淹水景象畫在社區圍牆上，營造出讓人讚嘆的全國模範社區。

村民以自然、平常心面對水患，由社區長輩組成防汛守護隊，在水患前即分工合作做好相關準備工作，將水患災害降到最低，獲選全國評鑑特優，更成為水利署標竿社區。

成員平均年紀逾70歲 助人也助己

西鎮村長唐文卿指出，西鎮防汛守護隊成員平均年紀約七十多歲，分為警戒、疏散、引導及收容四個班，遇有大雨時警戒班員即主動到河川觀察，只要水位達警戒即回報，村民開始把一樓貴重物品搬到高處，其他班員聽到村辦處廣播即展開各班負責工作。

疏散班針對社區獨居、行動不便長輩等保全戶進行勸離、安置，引導班則協助引導村內車輛停放到地勢高處停放，收容班則主動農村文化館收容所幫忙。

七十七歲謝清鑼及七十歲李德籠都是引導班成員，他們表示，從小在社區長大，對地方環境很熟悉，「淹水是天做代」做好準備自然不會怕，助人也助己。

西鎮社區防汛守護隊據點昨天揭牌，雲林縣府水利處副處長吳文能、大埤鄉長謝明平及多位專家學者到場，吳文能表示，水患救災、防災工作官方能力有限，需要靠社區、社會力量幫忙，西鎮的經驗值得其他社區學習。