〈南部〉台南市議員為「波麗士犬」討飯錢 警局長允發狗糧

2017-10-07

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市列案管理的米克斯（混種犬），總計四十一隻轉做波麗士犬，其中卅八隻由市警局認養，卻未編列「吃飯錢」，市警局長黃宗仁昨在議會答詢，允諾馬上為每隻波麗士犬配發一包狗糧。

市警局認養38隻 卻未編列飯錢

市議員李退之昨在議會質詢為波麗士犬請命，要求市警局於年度預算中，為每隻波麗士犬編一．二萬元養育金，並成立專戶向外募款，讓波麗士犬能受到完善照顧。李退之還當場捐了十五公斤乾狗糧，為狗狗們「加菜」。

警局長坦承疏忽 將研擬明確做法

警察局長黃宗仁坦承疏忽狗狗吃飯問題，允諾馬上為每隻波麗士犬配發一包狗糧，並研擬明確做法，保障毛小孩們的權益。

李退之表示，市警局近日上網大秀認養的波麗士犬萌樣，吸引全台超過廿七萬人次觀看，近期還要請出所有波麗士犬，配合反毒宣導，為狗狗營造新職場的做法，值得肯定。

李退之說，台南市列案管理的米克斯，總計四十一隻轉做波麗士犬，其中卅八隻由市警局認養，三隻由保七認養，礙於動保法規定，認養人全掛在員警個人名下。根據動保單位核計，平均一隻狗每月需花一千元，其中包含吃飯、防疫、健檢、醫療等支出，全年花費至少要一．二萬元。

他說，市警局配合市府流浪犬零撲殺，五月鼓勵員警認養，做為勤務陪伴犬，養育金則由員警們自行負擔，但一隻狗壽命平均長達十年，雖然相信每位員警都是有愛心的，但長此以往仍會造成困擾，建議市警局不要增加員警個人負擔，應自預算中直接編列狗狗養育金，讓波麗士犬值勤無後顧之憂。