〈南部〉台南水岸藝術節 今晚點亮運河

2017-10-07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年第三屆台南水岸藝術節以「水生活」為主題，將以運河造船廠舊址為舞台，試圖用藝術手法詮釋未來世界，描繪想像生活在水上的藍圖，同時省思氣候變遷下的生命轉化，也期待是地球美麗「水」生活新起點，今晚七點在運河星鑽公園點燈，閃耀藝術地景。

用藝術手法詮釋未來水世界

水色藝術工坊策展團隊落腳深耕台南，希望透過文化及藝術發揮城市潛力，在不開發原則下，打造台南獨有的運河水岸藝術特區。策展人林明霞表示，在台南運河打造城市創意場域，做為當代藝術家創作舞台，今年延續上屆水岸藝術節「水風光2046」主題探討卅年後地球環境概念，幻見生命狀態又將以何種型態重新被定義。

第三屆水岸藝術節「水生活」裝置藝術作品，水上作品有十二件、陸地作品有三件，藝術家重新閱讀人類的文明造物，與社會、歷史、文化等脈絡產生新的共鳴。

裝置藝術作品 即起展至29日

這次展覽，除邀請藝術家林英玉、潘大謙、莊惠琳、吳冠德、林純如、謝明奇、周見信、郭乃文外，亦邀請具建築背景的藝術家張國信與劉克峰、台南人劇團舞台設計師陳慧、木藝雕塑家郭永富與李俊聲跨界參與，系列活動將於今天至廿九日陸續展開。

另外，台南水岸藝術節今年首度和在地知名旅店品牌佳佳西市場旅店執行長蔡佩烜、土溝農村美術館優雅農夫團隊陳昱良合作創作，希望串聯台南在地藝術與設計的能量，打造台南水岸城市的品牌辨識度。