〈南部〉蚵寮國中補救教學 獲頒楷模

2017-10-07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「我們不放棄每一位孩子！」梓官區蚵寮國中去年國中會考，英數不及格學生超過一半，被教育部列管為高關懷學校，學校堅持不放棄每位學生學習權利，鼓勵學生參加補救教學方案，今年考上公立高中職人數近四十五％，不但解除列管，更獲教育部頒發「一○五年度國民小學及國民中學補救教學績優楷模」，名列全國國中第一名。

近45％考上公立高中職

蚵寮國中有六成弱勢家庭學生，他們來自中低收、低收與單親、隔代教養家庭，有學生連續曠課，聯絡電話也打不通，老師登門找學生，才知學生不想上學要打工，費盡千辛萬苦才將孩子帶來學校。

學校發現許多成績落後的孩子，學習成績與進度尚停留在小學階段，為幫助孩子學習，學校將補救教學方案延伸至蚵寮國小，讓小三至國三程度學生都能共用教本，除了提升小學學習，也協助落後的國中學生趕上進度；校長鄭元順說，我們就是不放棄任何學生。

鄭元順說，老師也意識到改善教學方式，其中補救教學是協助學生學習困難時，施予個別、適性化的教學，以確保具備基本學力，堅持與不放棄每一位孩子的學習權利，不斷從中激勵提高學生學習成效，讓每個孩子懂得為自己而學。

學校也建立師生獎勵制度，以提升學習的動機，設立學生學習護照、教職員工獎勵要點，獎勵測驗合格學生、頒發學生認真學習與進步獎學金等；另獎勵認真教學的老師，透過公開表揚與頒發禮券，激發教師熱忱，提升師生教與學的態度與自信心。

透過補救教學，校方鼓勵學生參加第八節補救教學，一○六年度參加會考學生七十五人，有近四十五％考上公立高中職，明顯較去年卅二％進步許多；數學不合格的人數也由五十三％，降至今年的四十三％。