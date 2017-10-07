〈南部〉生態交通綠色運具 可望移澄清湖園區

2017-10-07

盛典過後 可做園區內接駁車

〔記者王榮祥／高雄報導〕生態交通全球盛典在哈瑪星持續進行。高市議員吳益政昨建議，盛典過後，應把無人車等綠色運具移到澄清湖園區，或作接駁、測試，延續生態交通動能；自來水公司回應，願意配合。

高市交通局表示，澄清湖園區確實是不錯的選擇，市府願意審慎評估，但仍須與廠商討論。

生態交通全球盛典整個十月在哈瑪星與駁二熱鬧展開，各式綠色運具齊聚，包括最先進的無人車、復古型電動公車及時下最夯的電動機車等，讓人見識到生態交通的發展前景。

市議員吳益政昨在農林部門質詢時具體建議，盛典過後，可把綠色運具移到澄清湖園區繼續運作，電動公車可做園區內接駁，無人車可以讓民眾試乘還可繼續測試，電動機車也可在園區趴趴走。

水公司願配合 交通局也認為適合

自來水公司七區管理處長王明孝指出，澄清湖園區原本就被設定為低碳空間，若市府有意把綠色運具移入園區內運作，管理處原則上很願意配合。

交通局說明，澄清湖的條件確實很適合綠色運具，例如無人車測試需考量安全等因素，澄清湖園區的封閉空間即相當符合，電動公車與電動機車若在園區行進，應該也能展現運輸與環保等多重效益。

交通局也補充，對此建議持正向看待，但相關事宜仍須視各家業者態度與規劃，會在適當時機、儘速評估，並與業者商議。