〈南部〉台東金崙高架橋15日通車 速限50

2017-10-07

〔記者陳賢義／台東報導〕台東金崙高架橋將於十五日正式通車，目前暫訂速限五十，由於高架橋緊臨太平洋，無敵海景引人入勝，大武警分局憂心用路人違停賞景阻礙交通，通車後將責成金崙、多良派出所加強取締，至於高架橋南北兩端工區竣工後，是否提高速限，將與工務段等單位進一步商議。

金崙高架橋寬廣筆直，北起台九線四一二公里、金崙火車站北側，南至台九線四一五公里、多良火車站北側，總長三點二五公里，全線都是四線道，路段拉直抬高，最高處北邊約四十公尺，南端約廿公尺高，暫訂速限五十引議，用路人唯恐無敵海景太醒目，稍不注意就可能超速，盼提高。

大武警分局交通組長蔡青良表示，速限訂定五十是因高架橋兩端都有工區，加上橋面風大，車速過快恐會引發危險，考量交通安全才會暫訂，為了提醒用路人注意並遵守，近日會再加裝測速器，待工區施工完成，會與工務段等單位研商是否提高速限。

另有關金崙大橋高架橋前端路段，前晚發生小客車失控撞毀公路護欄，造成鋼管護欄變形脫落與基座分離，基座鋼筋遭剪斷，公路局高南區工程處檢討損壞，指稱是因巨大撞擊力超過原設計可容許的橫向力所造成，經監造人檢視破壞後的構造物，與設計圖要求配置材料強度均相符，無施工品質瑕疪。