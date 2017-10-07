〈南部〉抵觸戶拒遷 屏市公勇路拓寬停擺

2017-10-07

攸關車站開發及解決後站塞車

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市公勇路配合屏東車站改建將全線拓寬為十二公尺，屏東縣政府以市價辦理徵收，部份抵觸戶仍拒絕搬遷，工程因而停擺，因攸關車站整體開發進度以及交通壅塞能否獲得紓解，讓台鐵及縣府備感壓力，縣府表示，先拆除已領取補償金的抵觸戶，其餘再設法溝通。

屏東火車站煥然一新，加上列車班次增加，每日進出車站乘客人數已突破兩萬人次，周邊道路車流量大增，緊臨後站出口的公勇路，顯得狹隘，塞車問題嚴重，縣府配合車站開發以及基於都市發展需求，協助辦理徵收，陸續將該六米寬道路拓寬為十二米，卻在靠近復興路口與建民路口兩端遇到阻力。

縣府︰拓寬勢在必行 將再溝通

縣府地政處表示，公勇路應徵收路段約八百公尺，縣府以每坪十五至二十萬元不等市價徵收，花費將近三億元，手筆之大，十分罕見，今年五月已完公告，十多戶抵觸戶中，已有部份領取，未領取的部份，縣府已提存保管專戶。

預計十月完工的公勇路拓寬工程，目前僅拆除二、三棟抵觸戶便遇阻停擺；縣府工務處表示，部份抵觸戶因不滿意徵收金額，拒絕搬遷，只能設法溝通，要解決後站塞車問題，公勇路必須拓寬。

台鐵方面指出，因公勇路拓寬工程受阻，暫時將屏東東站後站停車場用地開闢成道路供車輛通行，由於車站商店街連同停車場已經標租出去，得標廠商將進駐開發，暫時做為道路的停車場用地必須收回，希望公勇路拓寬問題能儘快解決。