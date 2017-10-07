〈南部〉太平溪旁填底渣 民疑污染地下水

2017-10-07

水中出現雜質 洗澡還會生癢

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府運垃圾到高雄焚化廠，換回底渣再生粒料，填放太平溪出海口側凹地，附近居民最近發現地下水有雜質，洗澡生癢，質疑被粒料污染，環保局昨天已採樣送驗，但認為被污染可能性很低。

台東縣垃圾與高雄再生粒料是以一比一點八的比例互換，台東縣環保局表示，截至目前已運五千多噸粒料填放太平溪出海口的污水廠預定地，估計此地可堆填三萬七千噸。

再生粒料填放場旁有小聚落，僅一路之隔的洪姓住戶表示，使用地下水已廿多年，都沒發生過問題，甚至飲用水也以地下水煮沸後使用，但最近出水都有雜質，連洗澡都會癢癢的，現在根本不敢拿來食用。

洪姓住戶懷疑是再生粒料污染所致，新興里長詹益森、市代陳國民、張品澤今天趕來關切，市長張國洲也來了解情況，環保局局長謝清泉及副局長陳炳伸則到場與業務單位採樣。

環局︰PH值近中性 將化驗有無重金屬

陳炳伸目前水中雜物，初判不像再生粒料，現場化驗PH值為七．五，接近中性，並無異狀，但為慎重，採樣水進一步化驗有無重金屬污染。

陳炳伸說，粒料從高雄出廠時均有合檢驗報告，歷次抽驗也都符合規定，埋層距地下水層至少有一層樓高度，不太可能滲入。

謝清泉強調，再生粒料是經過環保署認證的，絕對不會污染，環保局也不會為了解決垃圾問題，卻造成土地污染。

環盟憂填放處上下未做防護設施

台東環盟召集人廖秋娥說，粒料填在污水處理廠綠化區，最大的問題是上下都沒有防護設施 ，所以更加迅速與擴大地去污染土壤、地下水與海洋。且填底渣的業者先挖大坑，把底渣填入，上面再蓋沙土，根本沒有照環保局說的混合填埋。