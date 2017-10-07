〈南部〉永康裕永路開通 上國道省時避塞

2017-10-07

〔記者吳俊鋒、黃文瑜／歸仁、永康報導〕四天國慶連續假期，為了避免影響民眾出遊心情，歸仁分局及永康分局轄區除有重要旅遊景點外，共有國道一號三個交流道，預期車潮湧現，因此在替代路線設置相關指示標誌，全力因應。

不過，市警局交通警察大隊規劃的路線中，台一線、中華路接永康交流道，或是中華東路、復興路接大灣交流道，卻也是永康區平日最容易塞車路段，讓用路人「剉咧等」，永康分局表示，昨天新開通的裕永路，可避開市區易塞路段，上大灣交流道可節省十五分鐘。

永康分局轄內的國一永康交流道及大灣交流道，平日就是塞車熱點，永康分局指出，因該區道路設計多為一線道，因此平日就容易塞車，而大灣交流道原本就是為了疏導仁德交流道車流量而設計，因此鼓勵民眾多多利用大灣交流道。

但民眾對於大灣交流道設計也多有疑慮，從中華東路接復興路兩線道，上高速公路的車道在最外側，直行車與右轉上高速公路車道中夾著機車道，經常是切換車道造成堵塞。

對此，永康分局表示，除了會有員警在連假進行交通指揮外，也鼓勵東區民眾可嘗試改走昨天開通的裕永路，雖然目前路牌尚未有路名，不過，從榮總旁走接上高速公路，則可以分散部分市區的車流量，而且至少可節省十五分鐘路程。