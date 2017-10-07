〈南部〉台南市國慶連假防塞車 小黃運將協助報路況

2017-10-07

警規劃186處交通崗及替代道路

〔記者王俊忠／台南報導〕國慶四天連假，南市警局從昨天下午起至十日規劃一八六處交通崗，並由巡邏員警與義交擔任交通尖兵，協調計程車駕駛公會所屬的小黃運將參與回報路況，如遇交通壅塞不便，立即通報排除疏導。交警大隊並針對可能塞車路段規劃幾條替代道路，提供駕駛人參考。

結合計程車公會運將 疏導交通

市警局分析國慶連假台南地區交通狀況，預估大灣、永康、台南交流道在連假期間車流會較多；另外知名安平老街、孔廟文化園區、赤崁文化園區、國華商圈、藍晒圖文創園區等觀光景點將吸引大批人車，每天的交通尖峰時段將落在中午十二點到下午六點之間。

為使駕駛人能在道路壅塞時提早改道，市警局針對可能壅塞路段規劃幾條替代道路，請所有駕駛朋友儘早做好旅遊行程規劃，避開車多路段。

可能壅塞路段 可走替代道路

交警大隊表示，替代道路如下：

一、台南交流道平面道路壅塞時：（一）北上：東區駕駛人請走中華東路右轉復興路上大灣交流道；仁德區駕駛人請走仁德區中正路左轉崑大路上大灣交流道。（二）南下：東區駕駛人請走大同路上台八十六線；仁德區駕駛人請走台三十九線右轉歸仁區中正南路上台八十六線。

二、大灣交流道平面道路壅塞時：（一）北上：東區駕駛人請走永康區中華路右轉台一線上永康交流道；永康區駕駛人請走永大路左轉台一線上永康交流道。（二）南下：東區駕駛人請走大同路上台八十六線；永康區駕駛人請走仁德區中正路右轉中山路上台南交流道。

三、安平商圈安平路壅塞時：（一）北上（高雄往台南）：駕駛人請走台八十六線到底右轉濱南路、中華南路，左轉健康路進入安平商圈。（二）南下（嘉義往台南）：駕駛人請走國八下安吉交流道，右轉安通路、左轉安明路、中華北路右轉和緯路進入安平商圈。