〈南部〉14項水環境改善 獲前瞻8.9億經費

針對愛河、鳳山溪及興達漁港
〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府水利局成功爭取前瞻基礎建設計畫八．九億元經費，將針對愛河、鳳山溪（含前鎮河）及興達漁港，推動十四項水環境改善建設，預計明年底完工，帶動地方觀光發展，讓藍色水路成為新亮點。
近年來氣候異常，驟雨、洪患已是常態，與水共生成為課題，水利局首推愛河水環境改善，推動南北大溝、民生大排改善工程，進行污水閘門更新工程、截流站景觀再造工程，更提升中區污水處理廠電力系統、海洋放流管檢修及防蝕工程。
水利局更斥資六千萬元，推動愛河沿線周邊景觀再造工程，自民族路至五福橋（含中都濕地公園）沿岸，規劃自行車道、步道等，除了水岸環境營造、污染整治，打造會呼吸的愛河藍帶；興達漁港則串聯水陸環境，帶動文化與觀光產業。
明年底完工 藍色水路成新亮點
值得一提的是，高市鳳山五甲、中崙、前鎮君毅正勤國宅社區污水管線老舊破損，影響七千八百戶生活，甚至污水流入河川，市府規劃近五億元，維護國宅生活品質，更改善鳳山溪水質。
水利局更加碼九千多萬元，規劃鳳山溪民安橋下游水岸生態緩坡工程，將施作長達二千三百公尺，營造優質河岸休憩空間，未來成為民眾休閒好去處。
局長蔡長展表示，這次通過核定的計畫不同於過去，由市府跨局處合作，統整各局處業務，完整性補助地方，讓市府推動建設更周延，整體工程近期辦理發包，將於明年初動工，預計明年底完工。