〈南部〉東區農紅龍果 獲產銷履歷認證

2017-10-07

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣紅龍果品質佳，台東地區農會產銷班紅龍果通過產銷履歷認證，班員吳振豪也拿下全國紅龍果優質果品評鑑冠軍，國慶連假正好碰到產期，東區農昨天起一連兩天在初鹿牧場舉辦展售活動，邀請民眾一起吃品質掛保證的好水果。

台東縣紅龍果種植面積約一百五十公頃，年產值高達近億元，其中東區農卑南鄉果樹產銷班第卅八班九月底剛獲產銷履歷驗證通過，東區農一連兩天在初鹿牧場舉辦「紅龍果暨在地農特產品行銷展售會」，除了又大又營養的紅龍果鮮果，現場還有紅龍果蛋捲等親子DIY，讓民眾可以品嘗到多樣化的紅龍果。

農糧署東區分署副分署長陳吉村指出，東區農紅龍果獲產銷履歷驗證，農友會把生產過程都放在網路上供民眾參考，也會更用心種植，消費者則能吃得更安心。

台東地區農會總幹事李建通表示，台東因日照充足、日夜溫差大，紅龍果品質很好，東區農已成立「火紅果」品牌，希望把優質好果行銷到各縣市。

卑南鄉果樹產銷班第卅八班長陳祥介說，紅龍果班員平均年齡在卅五歲以下，十二位班員中，一位為有機栽種、十一位則獲產銷履歷驗證，每個人都會把使用肥料、除草等狀況及何時採收、採收量多少登錄上網，民眾掃QRCode就可查詢，希望在不斷爆出食安問題的現在，讓消費者能安心選購。

展售活動今天還有一整天，包括優質在地農特產品展售、紅龍果大胃王趣味賽、紅龍果創意美食品嘗、DIY親子互動等，縣民憑身分證可免費兌換入園證參加。