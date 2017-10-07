〈南部〉香蕉灣護蟹 環盟再爭道路高架

2017-10-07

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區每年農曆七至九月的「護蟹過馬路」即將告一段落，民進黨環境立委陳曼麗特別到場為護蟹志工打氣，屏東環盟人員當場陳情，希望政府盡快將香蕉灣「道路高架化」，徹底解決「路殺」問題。

指停十走十、帆布廊道 緩不濟急

屏東環盟分析，二○一六年的護蟹紀錄中，雖動員大批志工到香蕉灣執勤，仍紀錄到近四十％的母蟹慘死在公路上，每年志願來墾丁護蟹的志工越來越多，但卻要面對全世界最多樣的陸蟹資源逐年喪失的隱憂，「志工越來越多是喜訊，但陸蟹卻越來越少讓人沮喪！」

「香蕉灣道路高架化不能再等了！」屏東環盟常務監事洪輝祥說，今年墾管處的「停十走十」及學者實驗的「帆布廊道」，雖能減少路殺，但緩不濟急，與陸蟹學者劉烘昌及陳曼麗等人現場討論後，認為棲地在台二十六線道路一分為二，一年只有九至十二天的護蟹活動，難防陸蟹在不同時間釋卵的傷亡。

洪輝祥指出，墾管處計劃二○一八年與公路總局進行香蕉灣路段的「道路高架化可行性評估」，但營建署似乎並不認同，環境團體認為拖至明年評估太遲，希望陳曼麗向內政部長葉俊榮力爭，儘快規劃護蟹高架路。

墾管處︰對棲地未必是最佳選擇

針對環盟期盼「香蕉灣道路高架化」，墾管處認為高架道路所需路廊龐大，對棲地未必是最佳選擇，仍有橫貫道路的「廊道」及目前測試的「帆布擋板」等選擇，加上目前棲地面臨大環境及黃瘋蟻的因素，道路高架化仍須審慎評估。