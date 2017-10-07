〈台北都會〉張哲揚接秘書長 藍綠議員不看好

2017-10-07

〔記者沈佩瑤、黃建豪／台北報導〕世大運功臣、台北市政府秘書長蘇麗瓊，及北市體育局長鄭芳梵確定於本月十五日卸任，北市府昨發布新任人選，秘書長將由現任交通局長張哲揚無縫接軌在十六日接任，原缺將由交通局副局長陳學台代理；現任體育局副局長蔡培林代理體育局長。然而對此新任秘書長人選，藍綠議員皆坦言不看好，對柯市府、甚至是府會關係的幫助都有限；張哲揚則說，會努力去做。

張哲揚現任北市交通局長，曾任北市府交通局交工處處長、停管處處長、副局長，畢業於俄亥俄州立大學土木研究所碩士。他表示，柯市長約在兩週前徵詢他意見，雖然不知道為什麼選他，但長官交代，他就會接受。他也說目前市長並沒有特別指派任務，工作重點在於要做好市府內的統合、協調工作或處理世大運這樣的專案。

民進黨台北市議會黨團總召許淑華聞訊直言，柯文哲應該是認為府會關係不重要了，才會找交通局長當秘書長。許淑華認為，張是專業交通人才，但秘書長除了要跨越府會，還要橫向聯繫工作，張哲揚原本和其他局長是平行關係，恐怕叫不動其他局處。

國民黨市議員吳世正也說，張哲揚是個老實人，話不多、安靜做事，但秘書長應該要補強柯文哲的行政能力，張在統合、溝通、領導能力上還有待加強。

對於議員看法，張哲揚表示，在台北市政府服務很久，在各局處單位都有好朋友，未來對於跨局處協調工作會努力去做。