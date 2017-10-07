〈台北都會〉工程超前 萬華青年公宅鎖定年輕人

2017-10-07

273戶其中170戶為小坪數一房型

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市萬華區青年公宅去年二月開工後，預定興建兩棟住宅大樓，明年八月底完工、十一月開放抽籤，隔年二月就可入住。台北市副市長林欽榮昨主持上樑典禮，預告工程進度已超前十五％，有機會提前完工。該公宅最大特色，預定提供的二七三戶中，有一七○戶是八．五坪的一房型房間，主要出租對象鎖定無殼的年輕族群，預期租金將偏低。

青年公宅位於萬華區青年路與水源路口，占地四○七五平方公尺，鄰近青年公園，環境清幽、生活機能方便，但周邊有翔安國宅、中正國宅，使得社區居住年齡層偏高。為此，柯市府任內打造的青年公宅，特別規劃以滿足年輕群族需求為主，盼吸引年輕人入住，帶動萬華區振興。

按照都市發展局規劃，青年公宅地下二層、地上十八層與地下二層、地上十四層的兩棟住宅大樓，並附設托嬰中心、區民活動中心、開放式庭園，可提供二七三戶，主要以一房型八．五坪佔一七○戶為主，其餘為二房型十四坪七十三戶與三房型二十四坪三十戶，並有地下停車空間，可容納一三四格汽車停車位、一六一格機車停車位。

明年8月完工 11月招租抽籤

林欽榮表示，青年公宅從去年二月開工，預定明年八月完工、十一月招租抽籤，最慢後年二月可入住，現施工完成進度逾四十％，已超前預定進度十五％，一定能如期，甚至提前完工。

都市發展局也表示，青年公宅當初規劃以小坪數房間為主，就是秉持少蓋一坪，就減少一坪負擔的想法，須年滿二十歲以上、設籍台北市，且直系親屬與配偶均無自有住宅才能參加抽籤。雖然租金在開放入住前一個月，才會評估周邊房價後打八五折定價，但周邊沒有捷運，價格將偏低，大眾運輸機能以公車為主。