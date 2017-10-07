〈台北都會〉《2018新北市長選戰》吳敦義屬意李四川？ 朱立倫屬意民意屬意者

2017-10-07

〔記者賴筱桐／新北報導〕下屆新北市長選舉，藍營內部競爭激烈，傳出國民黨主席吳敦義、新北市議會議長蔣根煌及市黨部主委李乾龍等人，擬推舉副市長李四川出馬角逐，讓屬意由副市長侯友宜接棒的市長朱立倫陷入兩難。

朱立倫昨天出席新北市美展頒獎典禮時受訪表示，這些都是傳言，黨內有完整的提名機制，沒有誰屬意誰的問題，都是屬意「民意所屬意的人」。由於侯友宜的民調支持度高於李四川，朱立倫雖未明確表態，但他提出的「民意論」，讓人覺得似乎仍是屬意侯友宜。

蔣根煌表示，新北市是國民黨在六都唯一執政的縣市，「推出穩贏的人才是合適人選」，日前餐敘時有人提到，李四川熟稔市政，和農漁會體系、基層里長互動頻繁，許多事情向李四川反映都能有效解決；他強調，並沒有選邊站，「人選仍要看上面的意思。」

李四川說，公務員的責任是為民服務，他所做的都是份內的事，與選舉無關，對於下屆新北市長選舉，「我沒有這樣的規劃」。侯友宜昨天跑行程，未接聽電話，但他先前曾說，「歡迎黨內優秀人才一起為民服務」。

另外，前台北縣長周錫瑋近日動作頻頻，他勤走基層並成立LINE的新聞群組，被認為參選可能性大增；對於黨內人士屬意李四川接班，周錫瑋辦公室表示，這是有心人士放話，意在挑撥周錫瑋與吳敦義的關係，但吳、周情誼穩固，不會受到影響。