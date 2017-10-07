〈台北都會〉萬里蟹產季到 野柳辦桌饗饕客

2017-10-07

限量35桌 即起上網認購

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府舉辦萬里蟹活動，與總鋪師聯手推出「鱻蟹宴」，十月廿一日在野柳漁港辦桌，即日起至十月十一日開放民眾上網認購，每桌六八八八元，限量卅五桌。

在地總鋪師 端出手路菜

新北市漁業及漁港事業處處長汪昭華表示，「鱻蟹宴」強調尚青的「清蒸三點蟹」，並邀請新北在地百年傳承三代總鋪師豆腐師統籌，豆腐師的古早味拿手菜為「懷舊桂花石蟳煲」，桂花狀的炒蛋搭配Ｑ彈石蟳肉，令人齒頰留香。

此外，料理達人蔡季芳也設計一道營養均衡又有飽足感的「彩蔬年糕燒花蟹」，口感鮮嫩的蟹肉搭配甜脆蔬菜，美味健康；餐後甜點是新北市名店「手信坊」製作的蟹型綠豆糕，綿密綠豆糕搭配紅豆內餡，甜而不膩。

汪昭華說，為慶祝一○一年創立萬里蟹品牌，今年將邀請十位一○一年十月廿一日出生的小朋友參與生日趴，小朋友可以和父母免費品嚐「鱻蟹宴」，主辦單位為小壽星準備「兒童鱻蟹宴套餐」，包含蟹肉大阪燒、蟹肉飯糰及南瓜濃湯，須預先上新北萬里蟹官網報名。

農業局局長李玟表示，萬里螃蟹船船主會在萬里蟹產季期間，擇一天在港邊辦桌犒賞船員及親友，象徵團結及螃蟹豐收，形成當地特有的漁業文化。廿一日及廿二日漁會將舉辦漁村導覽、娛樂漁船產業體驗及海洋獨木舟，歡迎參與。