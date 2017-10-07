〈台北都會〉十大傑青鍾華瑄 克服自閉走出去

2017-10-07

赴美參加世界資優教育會議

〔記者翁聿煌／新北報導〕第五十五屆十大傑出青年名單日前公布，畢業於華梵大學美術與文創學系的校友鍾華瑄，以藝術及文化類獲獎，她患有自閉症，在母親耿立予的陪伴及支持下，勇於挑戰自我、發掘藝術潛能，三年前代表台灣赴美國參加世界資優教育會議，優異表現令人激賞。

鍾華瑄在國中二年級被診斷出自閉症，耿立予認為女兒的人生不該因此停格，她知道女兒的內在藏有無限的能量，陪伴她一步一步的努力奮鬥，鍾華瑄喜愛繪畫，進入復興商工廣告設計科就讀，發揮繪畫天賦。

五年前，鍾華瑄以身心障礙生進入華梵大學美術與文創學系，資源教室老師關心、輔導，美術與文創學系的老師也讓她盡情發揮，她在一○二年獲得學校「築夢者計畫」補助，到美國參加世界資優教育會議，在媽媽及姊姊的陪同下出國，克服語言、密閉空間及陌生環境的恐懼等障礙，向世人介紹自閉症者的優異創作。

華梵贊助前往丹麥拓展歷練

鍾華瑄去年也在教育部及學校補助下，由媽媽及同學陪同前往丹麥參加「世界資優教育會議」，再次拓展人生歷練。

身心障作家英文詩創作第一名

她在華梵大學時也多次獲得校內創作比賽第一名，國內外獲獎無數，曾獲得美國鳳凰城「二○一五國際身心障礙作家英文詩創作競賽」第一名、繪畫第二名，也曾舉辦多次個展及參與聯展，積極參加自閉症募款，目前在自閉症基金會擔任繪畫老師。

鍾華瑄說，「走出來、被看見，這是自閉症最大的障礙，我努力做到了！」她很開心努力被世界所看見。