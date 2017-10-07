〈台北都會〉《低價競爭》學者︰政府應介入 專家︰品質難顧

2017-10-07

〔記者蔡亞樺／台北報導〕有線電視掀起價格戰殘殺，引發討論。學者認為，低價收費固然對消費者而言是美事，但長期而言對頻道業者並非好事，更可能衝擊頻道內容的品質，政府應適當介入。台灣有線寬頻產業協會理事長彭淑芬也說，價格降低、利潤變少，節目品質怎麼會好呢？降價不會把餅做大，只會減少業者收入。

中正大學傳播學系教授胡元輝表示，在民主國家中，對有線電視費率雖然予以尊重市場，但政府還是會對收視費率做一定管制，管制上限但沒下限。兩、三年前，政府公告業者可跨區經營後，在新北市或北市確實出現一個月兩百多元的低價競爭，對消費者是好事，但也產生後遺症。

他指出，系統業者收到費用後，撥一定比例給頻道業者，因此低價收費時，連帶影響頻道業者收入，還有從長期來看頻道業者將會經費不夠，不容易做出有品質的節目，頻道業者兩頭落空，並不是好事，政府應適當介入加以輔導，並監視收費市場的變化。

彭淑芬直言，業者打出一年收一千五百元就是割喉戰，「這樣沒有人可以活下去」，價格顯然低於成本，這只是短期策略，就像是每把青菜賣一元，根本不可能生存，但這就是市場機制，要尊重業者。

政府公告開放跨區經營，彭淑芬相當不認同，她表示，政府此政策原意是透過市場競爭，增加民眾收視選擇或提升節目品質，但現在看來讓市場再混亂一次，最後惡性競爭，支持不下去的業者終究會倒。

彭淑芬說，目前有線電視收費收視用戶的市場已經飽和，並不會因為低價就增加需求、不會因此把餅做大，降價只會減少業者收入，還會造成業者經營成本墊高，到頭來白忙一場，許多學者研究與文獻都不建議開放跨區經營。