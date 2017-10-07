〈台北都會〉有線電視削價戰 議員批費率「審假的」

每月上限495元 業者年收1500元搶客
〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市有線電視費率目前每月每戶上限四九五元。北市觀光傳播局昨赴議會進行專案報告，北市議員吳世正、汪志冰發現，新進的有線電視業者北都數位有線電視，打出一年一千五百元，削價搶占市場，吳質疑，每年觀傳局審議有線電視費率，訂出一年近六千五百元「成本價」，現在一千五百元就可搞定，價差近四千元，痛批審議委員會審假的，揚言刪除委員會明年度預算。
觀傳局長︰過渡階段商業競爭
對此，觀傳局長簡余晏說，據她了解，新進業者的確是過渡階段的商業競爭。本月底或下月初將召開北市有線電視審議委員會，削價競爭將是此次審議重點，未來也會對新興業者提交存款保證，確保不影響用戶的收視權益。
吳世正說，北都以年繳一千五百元搶進市場，從士林、北投火併到內湖、南港區。他質疑，北市每年召開費率審議委員會，稱每月費率四九五元是成本價，若新進業者一年收一千五百元就可以搞定，難道市府圖利業者賺飽？既然這樣的話，審議委員會不要審，完全開放不設上限。
議員憂倒閉 市府︰提交存款保證
北市議員王鴻薇認為，市場秩序非常重要，觀傳局責無旁貸，一千五百元是不合理的殺價競爭，萬一業者倒閉，爛攤子誰來收拾，倒楣的還是消費者。
汪志冰指出，原來一年五、六千的費率降到一千五百元，用戶都拍手歡迎，但質疑以前是否被賺很大？業者先用低價吸引民眾，事後漲回來，有沒有監督及約制？且現有的有線電視業者凱擘面臨低價競爭，里民致電議價，業者就主動降為一千八百元，若民眾不打電話就不減價，很奇怪。
觀傳局統計，目前北市有六十三．五萬戶有線電視收視戶，北都現有收視戶約三萬戶；觀傳局官員表示，公平交易法對新進業者採保護措施，允許低價競爭，也不允許市占率高的業者提前降價，新進業者不用負擔偏遠地區的收視戶，且可全區經營。
簡余晏說，今年費率審議委員會將會審慎研議，要求現有業者提報告說明能否降價，對於新興業者也將要求提交存款保證，她認為，業者低價搶市場，未來也勢必要回到市場狀態。
業者︰優惠促銷兩個月 將調整價格
北都數位有線電視表示，新開播區域才會有一年一千五百元的收費，目前主打內湖、北投區，用意在於低價吸引消費者，一年一千五百元的優惠促銷期間維持兩個月後，將視市場狀況再調整價格，但最終還是依循市場機制調整恢復，絕對不可能永遠這樣低價收費。