〈台北都會〉6年僅2案動工 新北公辦都更牛步

景氣不佳 建商態度保守
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市都會區人口密集，老舊社區多，新北市政府推動公辦都更，但六年來卻僅有永和大陳義胞社區、新店行政園區兩案動工，其餘則停在審議或規劃階段，遭質疑進度牛步。市府解釋，近年大環境景氣不佳，建商態度保守，影響進度。
都市更新處主導的永和大陳義胞社區都更案，面積八．二公頃，總計一千五百戶，更新計畫分為七個單元，區內公私有地持分交錯，產權複雜，其中單元二歷經四年整合，取得一百八十戶全數同意，去年一月動工，但其他單元至今沒下文，民眾住在屋齡老舊、道路狹窄的環境，有公共安全疑慮。
都市更新處主任秘書邱信智表示，針對單元一、三、四辦理招商說明會，多數業者反映景氣不佳，此區私有地佔五十％，風險高、壓力大，市府多次修正招商文件，提高建商參與誘因，預計年底公告招商；新店行政園區工程順利，最快一○九年完工。
財政局主導六件公辦都更案，包括新莊廟街、板橋民權路、土城頂埔站、汐止國小、三重消防分隊及樹林消防分隊更新案，其中三重消防分隊招商流標三次；汐止國小流標一次，今年四月已與廠商簽約，其餘案件仍在審議階段，進度遲滯。
整合難 財局檢討招商條件
財政局財產開發科專員張志益說，都更案從無到有程序繁雜，通常在整合和審議階段花最多時間，近年受房地產市場景氣不佳影響，建商投入資金成本相對保守，提高整合難度，已檢討工程流標原因和招商條件，目前進度最快的是板橋民權路更新案，有機會明年第三季動工。
新北市不動產開發商業同業公會理事長劉炳煌指出，不論公辦或自辦都更，最大癥結點在於整合問題，憲法保障人民居住自由，少數不同意戶讓整個案子卡住，影響其他人權益；尤其法令繁瑣，無法一體適用，審議過程委員意見多如牛毛，建商缺乏誘因，寧可開發相對單純的重劃區，省得麻煩，建議訂定因地制宜的法規，增加彈性空間。
邱信智說明，市府鼓勵民眾自辦都更，提供多元選擇，若取得住戶全數同意，可循「都市危險及老舊建築物加速重建條例」、簡易都更或審議中的「新北市推動防災建築再生暫行自治條例」，簡化程序，加速推動。