〈北部〉酸甜多汁營養高 冬山紅文旦豐收

2017-10-07

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山紅文旦進入採收期，鄉農會定位為當令水果，與中秋節切割，昨舉辦上市發表會，採用紅色系水果禮盒包裝，設計成高檔伴手禮，特選紅文旦禮盒由農會把關掛保證。

農會推出伴手禮 為品質保證

冬山紅文旦即麻豆紅柚，原產於台南麻豆，果肉呈現紅色，俗稱紅文旦，冬山鄉農民三十多年引進栽種，全鄉目前栽培面積二十公頃，一般白肉的文旦柚，在中秋節前上市，被視為秋節應景水果，紅文旦產期則在中秋後，農會認為，紅文旦屬當令在地水果，秋節前大啖文旦柚，節後吃紅文旦。

「好吃！」農糧署東區分署長陳啟榮、冬山鄉農會總幹事黃志耀等人，連袂為冬山紅文旦代言，黃志耀說，每年十月是紅文旦主要產期，採收後放置七到十天，果肉由硬變軟，富含果酸、維他命C等營養素，最大特色是水分多、果肉厚、酸甜適中，平均糖度十到十二度，貯存後食用風味更佳。

如何挑選好吃的紅文旦？黃志耀說，果形最好呈現洋梨形狀，表皮淡黃色，拿起來有沉重感，單顆重量一到兩台斤為宜，帶回後置於陰涼通風處，保存期一到兩個月，冬山鄉農會推薦的特選紅文旦禮盒，每盒兩粒裝，訂價兩百元，由農會人員篩選，品質有保障，洽詢電話：03-9582299。

冬山紅文旦分布在中山村、大進村、太和村，柚樹現已結果纍纍，每台斤售價四十五到六十元不等，除了鮮食，也可製成柚子茶、柚子果醬等加工品。