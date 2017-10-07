〈北部〉箭瑛殉職40年 大橋獲助5億重建

2017-10-07

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣鳳林鎮前山興國小教師張箭、鄧玉瑛殉職四十週年，鳳林鎮公所昨在箭瑛紀念公園舉辦緬懷紀念音樂會，民眾殷切期盼的嶄新箭瑛大橋改善工程，今年也順利獲得花東地區永續發展基金（簡稱花東基金）挹注及交通部提撥合計逾五億元經費進行重建，將能打造更加安全便捷的道路。

張箭、鄧玉瑛老師渡溪遇難

鳳林鎮長蕭文龍說，當年為紀念張箭、鄧玉瑛二位教師英勇事蹟所興建的「箭瑛大橋」，於一九七八年完工，歷經近四十年歲月，目前已垂垂老矣，去年二人殉職卅九週年時，各界提議進行重建，改善原有老舊道路。

他說，經縣府向中央爭取後，今年終於順利獲得花東基金挹注新台幣四億二千七百萬元經費重建，側引道也獲公路總局一億三千九百萬元改善經費，相信完工後將給鳳林鄉親一條更加完善、安全的路。

早期要到鳳林鎮山興國小上課的教師，因當年花蓮溪沒有水泥橋，多半只有竹木便橋，一遇洪水便會沖失，導致教師們均需橫渡溪水才能到校，渡溪過程險象環生、十分危險。

一九七七年十月六日，黛納颱風襲台過後，花蓮溪溪水暴漲，當時任職於山興國小的張箭、鄧玉瑛、陳國義、鍾美月、林寶炫及陳素娥等六名教師，手牽手結伴渡溪，途中因溪水湍急，張箭、鄧玉瑛失足被滾滾洪流捲走，另四人也險些滅頂，費盡千辛萬苦後才爬上溪畔獲救。

鳳林各界擴大舉辦紀念音樂會

張箭及鄧玉瑛二名教師昨天殉職四十週年，鳳林鎮公所擴大舉辦紀念音樂會，鄧玉瑛的父親鄧連友與胞兄、前花蓮縣建設處長鄧明星，張箭遺孀蔡清妹、長子張立何及花蓮縣教育處長劉美珍、鳳林鎮長蕭文龍等人皆受邀出席。

「二位老師的犧牲，留下愛與榜樣在花蓮、在台灣！」遺族代表張立何說，四十年前他才六歲，當大家準備歡度國恩家慶時，卻接到失去父親的噩耗，父親以退伍軍人身分到山興任教，當時月薪僅不到五千元，一生貢獻國家，無悔為鄉親孩子服務。

當年曾一起渡溪的教師鍾美月昨也到場獻花追憶，連年返鄉參與紀念會的她，今年八月剛從南投縣炎峰國小校長職務退休；她說，在逾四十年的教職生涯中，受張箭及鄧玉瑛影響深遠，感念二人因犧牲生命換來這座水泥橋，也讓她更加無怨無悔從事教育工作，用留下來的生命教育學子發光發熱。

  • 花蓮縣鳳林鎮前山興國小教師張箭、鄧玉瑛殉職40週年，昨有許多民眾到紀念會場獻花追憶。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣鳳林鎮前山興國小教師張箭、鄧玉瑛殉職40週年，昨有許多民眾到紀念會場獻花追憶。（記者王峻祺攝）

  • 一九七八年完工的「箭瑛大橋」因過於老舊，今年順利獲得花東基金挹注及交通部提撥合計逾五億元經費進行重建。（記者王峻祺攝）

    一九七八年完工的「箭瑛大橋」因過於老舊，今年順利獲得花東基金挹注及交通部提撥合計逾五億元經費進行重建。（記者王峻祺攝）

  • 花蓮縣鳳林鎮前山興國小教師張箭、鄧玉瑛殉職四十週年，鳳林鎮公所昨在箭瑛紀念公園舉辦緬懷紀念音樂會。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣鳳林鎮前山興國小教師張箭、鄧玉瑛殉職四十週年，鳳林鎮公所昨在箭瑛紀念公園舉辦緬懷紀念音樂會。（記者王峻祺攝）