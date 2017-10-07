〈北部〉箭瑛殉職40年 大橋獲助5億重建

2017-10-07

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣鳳林鎮前山興國小教師張箭、鄧玉瑛殉職四十週年，鳳林鎮公所昨在箭瑛紀念公園舉辦緬懷紀念音樂會，民眾殷切期盼的嶄新箭瑛大橋改善工程，今年也順利獲得花東地區永續發展基金（簡稱花東基金）挹注及交通部提撥合計逾五億元經費進行重建，將能打造更加安全便捷的道路。

張箭、鄧玉瑛老師渡溪遇難

鳳林鎮長蕭文龍說，當年為紀念張箭、鄧玉瑛二位教師英勇事蹟所興建的「箭瑛大橋」，於一九七八年完工，歷經近四十年歲月，目前已垂垂老矣，去年二人殉職卅九週年時，各界提議進行重建，改善原有老舊道路。

他說，經縣府向中央爭取後，今年終於順利獲得花東基金挹注新台幣四億二千七百萬元經費重建，側引道也獲公路總局一億三千九百萬元改善經費，相信完工後將給鳳林鄉親一條更加完善、安全的路。

早期要到鳳林鎮山興國小上課的教師，因當年花蓮溪沒有水泥橋，多半只有竹木便橋，一遇洪水便會沖失，導致教師們均需橫渡溪水才能到校，渡溪過程險象環生、十分危險。

一九七七年十月六日，黛納颱風襲台過後，花蓮溪溪水暴漲，當時任職於山興國小的張箭、鄧玉瑛、陳國義、鍾美月、林寶炫及陳素娥等六名教師，手牽手結伴渡溪，途中因溪水湍急，張箭、鄧玉瑛失足被滾滾洪流捲走，另四人也險些滅頂，費盡千辛萬苦後才爬上溪畔獲救。

鳳林各界擴大舉辦紀念音樂會

張箭及鄧玉瑛二名教師昨天殉職四十週年，鳳林鎮公所擴大舉辦紀念音樂會，鄧玉瑛的父親鄧連友與胞兄、前花蓮縣建設處長鄧明星，張箭遺孀蔡清妹、長子張立何及花蓮縣教育處長劉美珍、鳳林鎮長蕭文龍等人皆受邀出席。

「二位老師的犧牲，留下愛與榜樣在花蓮、在台灣！」遺族代表張立何說，四十年前他才六歲，當大家準備歡度國恩家慶時，卻接到失去父親的噩耗，父親以退伍軍人身分到山興任教，當時月薪僅不到五千元，一生貢獻國家，無悔為鄉親孩子服務。

當年曾一起渡溪的教師鍾美月昨也到場獻花追憶，連年返鄉參與紀念會的她，今年八月剛從南投縣炎峰國小校長職務退休；她說，在逾四十年的教職生涯中，受張箭及鄧玉瑛影響深遠，感念二人因犧牲生命換來這座水泥橋，也讓她更加無怨無悔從事教育工作，用留下來的生命教育學子發光發熱。