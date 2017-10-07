〈北部〉竹縣觀光3號公車 遊古廟和紅樹林

2017-10-07

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕雙十國慶連續假期，新竹縣政府推出新闢觀光三號公車「高鐵新竹站—新豐紅毛港」，路線銜接高鐵新竹站、新豐火車站，可輕鬆暢遊義民廟、池和宮、紅樹林和湖口老街等景點。

縣府交通旅遊處表示，新通客運看中新豐、湖口地區的觀光潛力，向縣府自提觀光三號「高鐵新竹站—新豐紅毛港」計畫，推出彩繪中型巴士，利用銜接雙鐵的便利性，吸引外地遊客到訪，推廣新竹縣輕旅行，九月起試營運一個月反應不錯。

觀光三號公車的行程豐富，包括兩座深具代表性的特色古廟：客家信仰中心—新埔褒忠義民廟和新豐池和宮（池府王爺廟），讓遊客了解新竹縣在地民間信仰；新豐紅毛港則是人氣打卡據點，可經由木棧道走進紅樹林，近距離觀察濕地生態的多樣性；湖口老街，可參觀巴洛克式特色建築，品嚐風味小吃。

交旅處指出，觀光三號每日行駛兩班次，高鐵新竹站發車時刻為上午九點十五分及下午兩點十五分，返程紅毛港時刻為上午十一點五十分及下午四點五十分，單趟三十元。

從高鐵新竹站去程以「新豐車站」為分段點，從紅毛港回程以「湖口老街」為分段點，每一段票十五元；此路線也推出一日搭乘票四十九元（限當日，可於其他站上下車），適用電子票證（如悠遊卡、一卡通等）刷卡。

相關訊息可上「Jobus揪巴士」網站查詢（http://jobus.tw/product/hsinchu3/）。