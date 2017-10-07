〈北部〉年近9旬筋肉伯 南庄最強歐吉桑

2017-10-07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉年近九旬的老翁羅德祥，幾乎每天清晨都到南庄國小操場運動，練就一身結實筋肉，扶地挺身、拉單槓、爬竿都難不倒他，體力不輸年輕小伙子，更讓四十八歲的南庄國小校長日智衡敬佩不已，大讚羅德祥是「南庄最強歐吉桑」！

十八年次的羅德祥，幾乎每天清晨都到南庄國小操場上競走、做扶地挺身、爬竿、拉單槓及打太極，也因他勤於運動，練就一身結實、健壯的體格。

羅德祥年輕時擔任煤礦工人，讓他長期吸入污濁空氣，加上又有抽菸，更對氣管、肺部造成負擔，導致他罹患輕微性氣喘；六十歲退休後，便決心戒菸並養好身體。

起初，羅德祥只是在操場快走、學太極，以調氣息、練肺活量，後來見國小操場有爬竿等體適能器材，誘發他童心未泯，試著攀爬。一開始，羅德祥也只能晾在竿上，於是便持續以伏地挺身來練肌力。

經過多年自主訓練，羅德祥練就一身結實筋肉，尤其他的上肢力量更是驚人，十年前爬竿不用雙腳夾，單靠雙手也能夠輕鬆上杆頂，但現在歲數更增長了，家人擔心他安全，不讓他再爬竿；不過，現在拉起單槓仍是輕鬆自在。

羅德祥已是阿公級的輩分，但他的體格與體力，不僅讓年紀相仿的長者稱羨，更讓不少年輕人自嘆弗如。日智衡說，培養良好運動習慣是健康長壽的好方法，長年在校園運動的羅德祥，也就是全校師生最好的榜樣。