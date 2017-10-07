〈北部〉3年前說要蓋 湖口運動公園無動靜

2017-10-07

年底將發包 明年完工

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣政府三年前就說要新建湖口鄉王爺壟運動公園，一○四年底並獲議會審議通過，編列一點六億元預算，但至今仍無動靜，引發鄉親關切；縣府教育處表示，規劃報告經都市計畫審議辦理修正中，全案將力求在年底發包、明年完工。

「我的運動公園呢？」湖口鄉公所表示，接獲鄉親抱怨，縣府三年前就說要蓋王爺壟運動公園，到現在預定地還是雜草一片，完全沒有動工的跡象，批評「行政效率待改善」。

湖口鄉長林志華說，全鄉擁有十萬人口，但運動場所卻相當缺乏，除了持續關切縣府工程進度，也和幾所學校協調，希望提供室內羽球場地，以回應羽球運動人口的需求。

縣府：先期審查較費時

縣府教育處體健科代理科長林浩銘表示，運動公園用地位在達生路與中山路口，占地三點零三公頃，規劃和工程費合計一點六億元，預定分兩年各編列八千萬元，此案在去年八月底完成委託設計規劃標案，今年二月通過規劃報告書審查，五月核定基本設計報告書，八月進行都市設計審查。

規劃內容為多功能風雨球場（內含四座標準全場籃球場），結合公園綠地的木球、槌球兼法式滾球複合式休閒場地以及兩百公尺標準滑輪溜冰場。

林浩銘說，由於先期審查作業較為費時，目前規劃公司正進行都市設計審查報告書的修正，完成後送縣府國際發展處備查，即可著手細部設計，經審查委員核定，希望年底前完成上網招標程序。縣府也爭取將此案納入前瞻基礎建設計畫， 希望中央補助體育設施經費。