〈北部〉龍潭魯冰花藝術季 時光複寫開幕

2017-10-07

〔記者李容萍／龍潭報導〕市府文化局今起至廿九日舉辦「龍潭魯冰花藝術季—時光複寫」，作為鍾肇政文學生活園區修復竣工前的暖身藝文活動，透過暖身工作坊、親子讀書會、特色講座、文學地景體驗等活動，持續以文學感染力與藝術串聯行動，複寫空間、音樂、手製、移動裡的各種時光，看見龍潭文學記憶並帶動區域活絡。

鍾肇政出生於一九二五年，為客閩混血，父親為龍潭客家人，除寫作外也極力爭取客家族群權益，年輕時他領導台灣及海外台灣客家人，成立「客家公共事務協會」，積極關心公共議題，並成立多個客語廣播電台為客家發聲，受到藍綠禮遇與尊敬，現任市府客家事務局長蔣絜安，正是鍾肇政的媳婦。

文化局近四年以「高潭村人物誌計畫」、「幸福歲月」、「看見文學彩虹」及今年的「時光複寫」為主題舉辦「龍潭魯冰花藝術季」，開幕音樂會今天上午於龍潭國小舊校門穿堂舉行，邀請金曲獎最佳客語歌手羅思容演唱；閉幕音樂會廿九日下午在龍潭里活動中心側邊廣場舉行，演出者有葉鈺渟、黃宇寒；相關活動可至粉絲專頁查詢。

鍾肇政文學生活園區現址是鍾肇政醞釀《魯冰花》、大河小說《濁流三部曲》等重要文學的創作空間，修復工程兼顧當年的時空背景以及龍潭國小教員宿舍、通學巷生活的記憶完整保留，明年底完工後將成為台三線上的文化地標之一。