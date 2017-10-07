〈北部〉約炮女學生記大過 男師復職竟當導師

2017-10-07

家長不安 教局：該師不適任導師

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕傻眼！男師約炮女學生竟回鍋當導師。桃園市議員范綱祥昨在市議會質詢時指出，桃園市某公立高中於二○一五年間，發生一起男老師約炮女學生事件，該師事後僅被記一大過處分，短暫停職後不但復職，校方這學期竟還安排他回鍋擔任導師，已引發家長的不安；對此，教育局長高安邦表示，基於該師曾有不良紀錄，確實不適任導師一職，將會請學校再考量其適任性。

在桃園市某公立高中任教的張姓男老師，二○一五年間被控不時傳充滿性暗示的簡訊給女學生，女學生認為受到騷擾向校方反映，張師被記一大過處分並停職調查，之後不但復職、擔任行政老師，校方於這學期又安排張師回鍋擔任導師。

教育局昨天於市議會進行工作報告，范綱祥質詢時重提「約炮師」事件表示，受害女學生當時可能心軟，所以並未說出「我感到不舒服」等感受，讓此案因未符合要件而不構成性騷擾，但男老師的行為已嚴重違反教師倫理，不過事後男老師不但復職，這學期又回鍋擔任導師；他也當場質問高安邦：「就算程序合法，但回到教學現場，他真的適合當導師嗎？」

未構成性騷擾 無法解聘

高安邦會後表示，當時此事件未構成性騷擾且無明確的證據，因此無法依「教師法」修正第十四條將男老師解聘；對於校方本學期讓張師回鍋擔任導師，高安邦表示，過去一年多張老師表現良好、未再有爭議行為，但基於張老師曾有此不良紀錄，為了免除家長和學生的疑慮，他認為「該師並不適合導師職務」，將會對學校進行道德勸說，請校方再考量其適任性。