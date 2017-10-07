〈北部〉粉絲為蔣絜安抱屈 留言要議員人頭

2017-10-07

〔記者謝武雄／桃園報導〕客家事務局長蔣絜安五日在市議會工作報告時，被市議員林正峰、劉茂群兩度「請」離議場，粉絲紛紛湧入蔣絜安臉書留言安慰，有網友留言出現「欺負客家人死路一條、那些議員的人頭要定了」等言論，市議員劉茂群在昨天向警方提告，林正峰則表示，當天只是「請」蔣絜安到議場外休息，並無過當的情形，不了解蔣絜安的粉絲為何如此激動。

林正峰前天的質詢是有備而來，首先他點名蔣絜安耍大牌，不知道是老花眼還是近視眼，見面都不打招呼；蔣絜安則強調都有打招呼，但林正峰認為蔣絜安「睜眼睛說瞎話」，並以自己是「拿香拜拜的」，當場要求議長邱奕勝請蔣絜安到場外休息。劉茂群則是質詢蔣絜安上任後，客家局四十名員工有十五人離職，認為她的領導統御有問題，蔣絜安解釋「這是有人高升、有人離職，與領導統御無關」，劉茂群認為蔣絜安在辯解、態度不佳，當下也提出要求：「議長，請局長出去。」蔣絜安再度被請出議場。

蔣絜安當天也在臉書留言指稱「莫名其妙成了全國新聞人物，我為客家難過，平常都乖乖鞠躬打招呼，到底那裡做錯了呢？做不好虛心檢討改進，做得好也請不吝鼓勵肯定， 希望回歸理性問政，不要流於個人好惡和族群偏見，謝謝大家的加油打氣，你們的溫暖收到了，即使全國第一名（客委會對各縣市客家事務局評比），每天仍是學習，每天仍是修行。」

蔣絜安的留言引發網友一面倒支持，紛紛批評兩位議員，留言包括「議員在耍官威」、「局長得分、 議員失分」、「出場更好，省得在裏面被一些自大狂霸凌」，更有網友揚言要議員項上人頭，才讓劉茂群提告。

涉及恐嚇罪 市刑大將傳喚粉絲

劉茂群昨天在市議會黨團辦公室將相關資料交付警方偵辦，由市警局刑事警察大隊大隊長蕭欽杰受理。蕭欽杰表示，粉絲的留言如令人心生恐懼，就會涉及「刑法」恐嚇罪，將傳訊相關人員到案說明。

劉茂群表示，蔣絜安上任後，已有十五位正式職員因工作環境不友善而離開，這不是一個局處應有的現象，議員當然可以在議事堂提出質詢。林正峰也表示，議員可以請官員到議會備詢，當然也可以請官員到外面休息，蔣絜安碰到議員不會打招呼，如此傲慢的局長他不願意質詢，當然可以「請」她到場外休息。