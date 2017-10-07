〈北部〉連假衝買氣 花市五大傳統市場促銷

2017-10-07

消費百元換集點券

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市復興、重慶、中華、中山及大同等五大公有零售市場，即日起舉辦為期一個月的聯合促銷活動，共有逾六百攤商加入消費滿額即可集點兌換摸彩券行列，盼能刺激雙十連假買氣，獎項因包括五十吋電視及機票等大獎，讓採買民眾為之瘋狂，店家預估業績可望比上個月再高二成。

花蓮市公有零售市場聯合促銷活動昨起展開，為期一個月的活動時間，民眾只要到市區五大傳統市場，向招牌上頭貼有「花蓮有好市 • 購物集點趣」標章的攤商購物，滿一百元就能獲得一張集點券，集滿八張則可兌換一張摸彩券，十一月九日公開抽獎。

已有600多攤加入

花蓮市公所市場管理所長邱信都說，促銷活動至十一月六日止，目前五處市場已有六百多攤加入促銷活動，預估近期內還會有更多攤商陸續加入，由於集點券共準備約六萬張，但商家看準這波買氣將會持續上漲，未來可望再追加集點券及摸彩券。

集滿8張可以摸彩

他強調，民眾集滿八張集點券後，可至各市場辦公室兌換摸彩券一張，買愈多、集愈多、中獎機會愈大，包括五十吋電視、花蓮至香港雙人來回機票、電動摩托車、各式家電及飯店自助餐券等逾百項豐富獎品。

花蓮市長魏嘉賢說，中秋過後趁著雙十國慶趁勝追擊，刺激民眾買氣，隨著大型賣場及多家連鎖超市興起，傳統市場生意大受影響，盼透過集點促銷活動，讓攤商有所因應並跟上時代趨勢，除穩固原本家庭主婦、主夫客源外，還希望吸引更多年輕族群消費。

他說，未來傳統市場還將響應政府「行動支付」政策，持續推廣行動支付服務。