〈北部〉明德水庫清淤 地方抗議魯冰花景點不保

2017-10-07

淤砂堆放內湖 先停工協調

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗農田水利會執行明德水庫清淤工程，今年採挖掘、抽砂併行方式進行，但地方抗議，抽取的淤泥，堆置在水勢較淺的海棠島旁內湖，而內湖周邊為水庫景點，也是早年電影「魯冰花」拍攝場景，地方擔心將因工程而遭破壞。

苗栗農田水利會總幹事李秉焜表示，觀光發展是明德水庫的金雞母，水利會不會殺雞取卵，將以影響最小的方式進行，如今地方反彈，工程目前暫停施做，將再與居民說明協調。

當地頭屋鄉明德村長羅時寬說，明德水庫海棠島及內湖周邊，有百年古廟永春宮、明湖蘇堤及電影「魯冰花」拍攝場景，風光明媚，假日吸引許多遊客造訪，若照水利會計畫，將抽取的淤砂堆放內湖，大量的淤泥堆積，美景將被破壞，連帶也影響觀光發展。

羅時寬表示，地方並非不同意水利會清淤，但水利會過去都採挖掘方式，今年卻採行抽砂方式，希望水利會能與地方說明清楚。

李秉焜解釋，明德水庫每年平均淤積量為十七萬立方公尺，過去水庫清淤都採利用乾水期挖掘方式，但得受限天候、水情，清淤成效不彰，因此今年才採挖掘、抽砂併行，以有效維持水庫永續經營。

水利會：清淤後會恢復原貌

李秉焜解釋，以往清淤泥沙因夾帶水分，計算重量易有爭議，此次將利用內湖的東岸做為淤泥暫置區，架設管線從水庫中抽泥、沈澱、瀝乾，以精確計算量體計價，未來清運道路會另闢施工便道，且週末假日不施工，讓影響降到最低。

李秉焜說，水利會今年獲水利署三千萬元經費補助，原預計於五日起，展開為期七個月的抽砂、挖掘併行清淤作業；依工程顧問公司規劃，抽砂部分，總清淤量可達六萬立方公尺，清淤告一段落也會恢復既有風貌。